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    Текстовая трансляция финала Кубка Америки на «Бомбардире»

    Сегодня в Чили состоится финальный матч Кубка Америки-2015. В решающей встрече сыграют хозяева турнира и команда Аргентины.

    Ранее был сыгран матч за 3-е место, в котором сборная Перу обыграла Парагвай со счетом 2:0.

    Начала финальной встречи – 23:00 мск.

    «bombardir.ru» проведет для вас текстовую трансляцию поединка.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

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    04.07.2015 15:13
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    Комментарии (68)
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    pereletnii
    1436028862
    А что соккер закрывают?
    Ответить
    зигзаг
    1436029486
    ВидеоТрансляцию матчей нужно делать!
    Ответить
    Franz Beckenbauer
    1436030403
    По телевидению это уг разве не будут показывать?
    Ответить
    ermak6448
    1436031591
    Название \"Бомбардир\" - честно говоря никудышное...
    Ответить
    Rruma
    1436032319
    Люблю перец Чили !
    Ответить
    caravanbashi
    1436034613
    Сегодня чилийцы будут пить Pisco в больших количествах!!!
    Ответить
    Islam0500
    1436037884
    Почему как раньше нет превью к подобным важным матчам?
    Ответить
    mat73
    1436038562
    Бомбардиррруу сам себя рекламирует)))
    Ответить
    zen it
    1436055068
    ужасное название
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    ologreds
    1694997671
    numo434770
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