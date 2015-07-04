Текстовая трансляция финала Кубка Америки на «Бомбардире»

Сегодня в Чили состоится финальный матч Кубка Америки-2015. В решающей встрече сыграют хозяева турнира и команда Аргентины.
Ранее был сыгран матч за 3-е место, в котором сборная Перу обыграла Парагвай со счетом 2:0.
Начала финальной встречи – 23:00 мск.
«bombardir.ru» проведет для вас текстовую трансляцию поединка.
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Ранее был сыгран матч за 3-е место, в котором сборная Перу обыграла Парагвай со счетом 2:0.
Начала финальной встречи – 23:00 мск.
«bombardir.ru» проведет для вас текстовую трансляцию поединка.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!