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    Защитник "Барселоны" Монтойя прибыл в Милан для подписания контракта с "Интером"

    Защитник "Барселоны" Мартин Монтойя близок к заключению контракта с "Интером". Сегодня испанец прибыл в Милан, а в аэропорту его встречал лично президент итальянской команды Эрик Тохир.

    Предполагается, что "Интер" возьмет футболиста в аренду сроком на один год за 1, 5 млн. евро, после чего может выкупить контракт испанца за 8 млн. евро. Напомним, Монтойя уже давно сообщил руководству "Барселоны" о намерении сменить клубную прописку из-за недостатка игровой практики, а главный тренер каталонцев Луис Энрике сказал, что не рассчитывает на защитника.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2015 11:08
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +97

      Zen-Aky 2 июля 2015, 16:56

      Хороший перспективный игрок Монтойя в барсе у него просто не было шанса показать себя но нечего в Интер у Мартин будет куча игрового времени и он покажет себя с лучшей стороны. Удачи Мартину в ИНТЕР.

      1
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      Рейтинг: +131

      Richard Zwen Kruspe > Zen-Aky 2 июля 2015, 17:12

      Хорошие слова говоришь! Надеюсь, что так все и будет.

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      Рейтинг: +356

      Hardwell 2 июля 2015, 15:40

      Новость про Интер,а сидят на ней 3 болелы,и всё.А раньше сколько их тут было...))

      Я что хочу сказать про этого "супер" игрока Пр-Интера.Молодой.25 лет вроде сейчас стукнет.С 2010 года он провёл 19 матчей в основе и в 26 матчах выходил на замену.ИЗ НИХ целых 2 года отыграл во второй лиге.Им никто не интресовался всерьёз за это время,кроме Селтика и Рединга.

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      Рейтинг: +166

      кермет > Hardwell 2 июля 2015, 15:54

      половина старых глоров принтор перелогинилас в глоров ювентос кваааааа вам нада люстрация

      2
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      Рейтинг: +356

      Hardwell > кермет 2 июля 2015, 18:55

      А ты с каких пор решил в друзья Ювентуса записаться?))Ты же Рому поддерживал.Вообще,я смотрю ты как то адекватнее стал в последние 2 дня,хоть что то толковое пишешь.Что случилось?

      0
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      Рейтинг: +166

      кермет > Hardwell 2 июля 2015, 21:30

      кермет есть строгий папик всех сериалных балел с соккер квеееее он всегда адекваааатен если толка не савсем бухой

      0
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      Рейтинг: +370

      Apsny 2 июля 2015, 15:30

      В Барселоне свое исчерпал.

      2
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      Рейтинг: +10

      orewoo 2 июля 2015, 15:23

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      0
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      Рейтинг: +47

      89388900185 2 июля 2015, 13:51

      впмавпвпс

      0
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      Рейтинг: +232

      ScudettoJuve 2 июля 2015, 13:03

      Средний игрок перешел в средний картонный клуб...

      1
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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > ScudettoJuve 2 июля 2015, 14:53

      А что означает картонный клуб?

      0
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      Рейтинг: +117

      Bianconeri22 2 июля 2015, 12:50

      Интер усиляется, небось решили в следующем году замахнуться, на желанное 7 место?

      0
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      Рейтинг: +31

      mendez999 > Bianconeri22 2 июля 2015, 13:01

      вечно болелы блюве пытаются подколоть Интер, хотя после финала лиги негативчик то остался

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      Рейтинг: +47

      89388900185 > Bianconeri22 2 июля 2015, 13:50

      посмотрим как они будут рвать блюве

      3
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      Рейтинг: +166

      кермет 2 июля 2015, 12:48

      еще один огрызок для картонки квееее кагда уже за ум вазмутса

      0
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      Рейтинг: +131

      Richard Zwen Kruspe > кермет 2 июля 2015, 13:00

      Еще несколько игроков надо купить Интеру, и тогда уже можно будет скинуть твою ромку с незаконного места.

      7
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      Рейтинг: +166

      кермет > Richard Zwen Kruspe 2 июля 2015, 13:09

      интор тоже займет пачетное втарое место согласен ква ква ква но толка с конца

      3
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      Рейтинг: +47

      89388900185 > кермет 2 июля 2015, 13:52

      [Соблюдайте правила ]................

      0
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      Рейтинг: +47

      89388900185 > 2 июля 2015, 13:53

      надеюсь заберем законное место от блювентуса

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      Рейтинг: +97

      Zen-Aky > кермет 2 июля 2015, 17:01

      Ты смешон лягушачий мозги скорее твоя ромка вылетит в Серию Б нежели ИНТЕР.

      2
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      Рейтинг: +10

      FAUST_FC Barcelona 2 июля 2015, 12:33

      желаю ему успехов!

      0
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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 2 июля 2015, 12:26

      Игрок ниже среднего, в общем для Интера сойдет.

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