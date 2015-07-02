Защитник "Барселоны" Монтойя прибыл в Милан для подписания контракта с "Интером"

Хороший перспективный игрок Монтойя в барсе у него просто не было шанса показать себя но нечего в Интер у Мартин будет куча игрового времени и он покажет себя с лучшей стороны. Удачи Мартину в ИНТЕР.
Защитник "Барселоны" Мартин Монтойя близок к заключению контракта с "Интером". Сегодня испанец прибыл в Милан, а в аэропорту его встречал лично президент итальянской команды Эрик Тохир.
Предполагается, что "Интер" возьмет футболиста в аренду сроком на один год за 1, 5 млн. евро, после чего может выкупить контракт испанца за 8 млн. евро. Напомним, Монтойя уже давно сообщил руководству "Барселоны" о намерении сменить клубную прописку из-за недостатка игровой практики, а главный тренер каталонцев Луис Энрике сказал, что не рассчитывает на защитника.