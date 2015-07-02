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    • Защитник «Барселоны» Монтойя прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером»

    Защитник «Барселоны» Монтойя прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером»

    Защитник «Барселоны» Мартин Монтойя близок к заключению контракта с «Интером». Сегодня испанец прибыл в Милан, а в аэропорту его встречал лично президент итальянской команды Эрик Тохир.

    Предполагается, что «Интер» возьмет футболиста в аренду сроком на один год за 1, 5 млн. евро, после чего может выкупить контракт испанца за 8 млн. евро. Напомним, Монтойя уже давно сообщил руководству «Барселоны» о намерении сменить клубную прописку из-за недостатка игровой практики, а главный тренер каталонцев Луис Энрике сказал, что не рассчитывает на защитника.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2015 11:08
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    Комментарии (46)
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    FAUST_FC Barcelona
    1435829635
    желаю ему успехов!
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    кермет
    1435830525
    еще один огрызок для картонки квееее кагда уже за ум вазмутса
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    Bianconeri22
    1435830656
    Интер усиляется, небось решили в следующем году замахнуться, на желанное 7 место?
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    ScudettoJuve
    1435831419
    Средний игрок перешел в средний картонный клуб...
    Ответить
    89388900185
    1435834289
    впмавпвпс
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    orewoo
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    Apsny
    1435840242
    В Барселоне свое исчерпал.
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    Hardwell
    1435840825
    Новость про Интер,а сидят на ней 3 болелы,и всё.А раньше сколько их тут было...)) Я что хочу сказать про этого \"супер\" игрока Пр-Интера.Молодой.25 лет вроде сейчас стукнет.С 2010 года он провёл 19 матчей в основе и в 26 матчах выходил на замену.ИЗ НИХ целых 2 года отыграл во второй лиге.Им никто не интресовался всерьёз за это время,кроме Селтика и Рединга.
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    Zen-Aky
    1435845399
    Хороший перспективный игрок Монтойя в барсе у него просто не было шанса показать себя но нечего в Интер у Мартин будет куча игрового времени и он покажет себя с лучшей стороны. Удачи Мартину в ИНТЕР.
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    ologreds
    1694997683
    numo434586
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