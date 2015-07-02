Защитник «Барселоны» Монтойя прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером»

Защитник «Барселоны» Мартин Монтойя близок к заключению контракта с «Интером». Сегодня испанец прибыл в Милан, а в аэропорту его встречал лично президент итальянской команды Эрик Тохир.



Предполагается, что «Интер» возьмет футболиста в аренду сроком на один год за 1, 5 млн. евро, после чего может выкупить контракт испанца за 8 млн. евро. Напомним, Монтойя уже давно сообщил руководству «Барселоны» о намерении сменить клубную прописку из-за недостатка игровой практики, а главный тренер каталонцев Луис Энрике сказал, что не рассчитывает на защитника.





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