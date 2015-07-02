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    Де Врей по прежнему интересен "Манчестер Юнайтед"

    "Манчестер Юнайтед" по прежнему рассматривает возможность покупки центрального защитника "Лацио" Стефана де Врея. Голландец хорошо знаком тренеру манкунианцев по совместной работе в сборной и рассматривается в качестве альтернативного варианта, если у англичан не получится приобреести на эту позицию Серхио Рамоса.

    В мае итальянцы уже отказались продавать своего футболиста в "МЮ" за 25 млн. евро. В минувшем сезоне голландец в чемпионате Италии сыграл в 30 встречах и только однажды выходил на замену.

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    Источник: Sports.ru

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    02.07.2015 09:57
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +157

      Rechter 3 июля 2015, 08:48

      Манки такие фантазеры.

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      Рейтинг: +307

      yudin_duda 2 июля 2015, 21:16

      Что мешало взять его в прошлом году сразу после ЧМ не ясно...

      0
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      ...
      Рейтинг: +157

      Rechter > yudin_duda 3 июля 2015, 08:51

      Неспособность находить молодых, талантливых и недорогих игроков. Это свойственно клубам, делающим акцент на продаже шмотья, но забывающим про скаутов. Мешкам короч.

      0
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      ...
      Рейтинг: +76

      Cheny > Rechter 3 июля 2015, 10:33

      Это свойственно клубам которые хотят видеть результат, а не ждать с молодежью трофеев занимая четвертое место год из года. Нужны проверенные имена - это бизнес

      0
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      Рейтинг: +157

      Rechter > Cheny 3 июля 2015, 12:58

      ...и особенно это заметно по организации дел и результатам Барселоны.

      0
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      ...
      Рейтинг: +76

      Cheny > Rechter 4 июля 2015, 00:51

      Позволю не согласиться. У той же Барсы несмотря на классных воспитанников много Приглашенных звезд, которые делают не менее значимый вклад в успех

      0
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      ...
      Рейтинг: +157

      Rechter > Cheny 4 июля 2015, 09:27

      Ясен пень, что привлечение игроков со стороны неизбежно, но мы говорим о воспитанниках и молодых игроках, раскрывшихся в команде.

      0
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      Рейтинг: +256

      Arhive 2 июля 2015, 21:12

      )) Орлы если и продадут, то в тридорога!

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      Рейтинг: +17

      umidbest8590 2 июля 2015, 20:31

      Удачи

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      Рейтинг: +74

      ReD_MU_DeVIL 2 июля 2015, 18:54

      Нее, ждем Отаменди! Он уже перед копа все сказал)уверен,что он вообще первая цель,а не Рамос)с Рамосом чисто из-за Давида кусаются(правильно делают).

      0
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      Рейтинг: +27

      valencia14 2 июля 2015, 13:14

      классный защитник, сезон просто отлично провел, не отпускайте его в мю, пусть влаара подписывают

      2
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      Рейтинг: +166

      кермет 2 июля 2015, 12:44

      фрай любит план но не так глуп штабы менять лацийский середняк на мумушный аутсайдэр квооооооо

      4
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      Рейтинг: +145

      WhiteLuckyBuster 2 июля 2015, 12:38

      чё то ван Гаал совсем разбушевался,хочет сделать в МЮ сборную Голландии что ли?

      0
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      Рейтинг: +142

      Супер Лелька 2 июля 2015, 12:17

      Пускай рассматривают. Могут даже потрогать, сфотографироваться и попросить автограф. Но не слишком рьяно: де Врей вместе с командой заняты подготовкой к сложнейшему сезону - отвлекаться особо некогда.

      8
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      Рейтинг: +76

      Cheny > Супер Лелька 2 июля 2015, 12:22

      Утка,согласись он не уровень МЮ.Перед командой очень серьезные задачи в этом году.нужны проверенные исполнители

      1
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      Рейтинг: +142

      Супер Лелька > Cheny 2 июля 2015, 12:31

      Разумеется. МЮ нужны защитники совершенно иного качества - Рамос, Отаменди и т.д. Очередь из них уже выстроилась у клубного офиса - выбирай не хочу! Какой тут де Врей.

      6
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      Рейтинг: +76

      Cheny > Супер Лелька 2 июля 2015, 13:56

      Ну конечно не так все замечательно,но финансы позволяют пригласить хотя бы того же Отаменди. Хотя я бы больше хотел бы Суботича. Де Врей через пару лет может стать топовым защитником

      1
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU > Cheny 2 июля 2015, 16:47

      Суботича??? Суботич по твоему лучше Де Врея?

      1
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      Рейтинг: +157

      Rechter > Cheny 3 июля 2015, 08:52

      Конечно не уровень. Он давно перерос манчестерских выскочек.

      0
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      Рейтинг: +76

      Cheny > RMUKMU 3 июля 2015, 10:31

      По-моему в разы.

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      Рейтинг: +76

      Cheny > Rechter 3 июля 2015, 10:36

      Что за негатив? и словом выскочка стоит назвать твой клуб. Смотри Наполи,Интер и Милан вернутся и шестое место примет Лацио как своих

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      Рейтинг: +157

      Rechter > Cheny 3 июля 2015, 12:55

      Угу. Уже вернулись. Был бы де Фрай "не уровень", не пускал бы ван Гал слюней в таком количестве.

      1
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      Рейтинг: +76

      Cheny > Rechter 4 июля 2015, 00:50

      Луи просто фапает на игроков сборной Голландии. И вор его затмевает паспорт подданного Нидерландов

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      Рейтинг: +157

      Rechter > Cheny 4 июля 2015, 09:25

      И паспорт Де Фрай получил только после этого сезона, так получается? XD

      На самом деле, МЮ хотел его еще полтора года назад, но Таре всех опередил, чела свозили в Формелло за месяц до Чемпионата мира, а после турнира оформили переход лучшего молодого игрока ЧМ.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 2 июля 2015, 11:32

      Очередной голландец?

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