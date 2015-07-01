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    "Зенит" отправился на предсезонный сбор в Австрию

    Сегодня, после утренней тренировки футболисты питерского "Зенита" рейсом из Пулково вылетели на первый предсезонный сбор в Австрию. Старший тренер команды португалец Андре Виллаш-Боаш наряду с основными игроками взял нескольких молодых исполнителей.

    Всего распоряжении наставника 27 игроков: голкиперы Лодыгин, Малафеев, Кержаков, Бабурин, защитники Смольников, Анюков, Кубышкин, Нету, Зуев, Ломбертс, Кришито, Ансальди, полузащитники Гарсия, Юсупов, Зинков, Могилевец, Файзулин, Витсель, Рязанцев, Евсеев, Шатов, Данни и форварды Дзюба, Халк, Кириенко, Долгов и Рондон, который присоединится к команде позже.

    В Австрии чемпионы страны пробудут до 11 июля и проведут две товарищеские встречи с местным "Штурмом" и болгарским "Лудогорцем".

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    Источник: ФК «Зенит»

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    01.07.2015 19:54
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    Комментарии90
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    • ...
      Рейтинг: +147

      Moskwich 2 июля 2015, 03:44

      Удачных сборов Зениту в преддверии нового, надеюсь, Чемпионского сезона.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      uran102 2 июля 2015, 02:40

      Удачи им....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +159

      КПР 2 июля 2015, 01:43

      Перед новым ЧЕМПИОНСКИМ СЕЗОНОМ!!! ^

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      zen it 2 июля 2015, 00:11

      никто не любит боаша

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Barca09-09 1 июля 2015, 23:52

      удачи им

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +143

      Palex 1 июля 2015, 23:46

      Ковалев Андрей,ты в школе учился?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 1 июля 2015, 23:27

      нравятся египтяне?
      или ты латентный болельщик чемпионов?
      еще о Шуртане шуткани.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2782

      LOpp 1 июля 2015, 23:19

      С Замалеком будут играть?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov > LOpp 1 июля 2015, 23:28

      нравятся египтяне?
      или ты латентный болельщик чемпионов?
      еще о Шуртане шуткани.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      Помпомпом 1 июля 2015, 23:08

      "-футболисты и футболисты питерского "Зенита" - что?
      "Старший тренер команды португалец Андре Виллиаш-Боаш" - понизили что ли? Он главный тренер
      "проЭкт"
      Автор в адекватном состоянии вообще?

      2
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      ...
      Рейтинг: +882

      spartach091 > Помпомпом 1 июля 2015, 23:11

      согласен,у данного автора слишком МНОГОБУКАФ и неточностей!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1707

      kkomov > Помпомпом 1 июля 2015, 23:30

      меня уже ничего не удивляет в не профессиональном подходе соккера к публикациям!
      а сколько грамматических ошибок - стыд и позор!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +105

      Гуливер 1 июля 2015, 23:08

      Надо съездить как-нибудь

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