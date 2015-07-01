"Зенит" отправился на предсезонный сбор в Австрию

Сегодня, после утренней тренировки футболисты питерского "Зенита" рейсом из Пулково вылетели на первый предсезонный сбор в Австрию. Старший тренер команды португалец Андре Виллаш-Боаш наряду с основными игроками взял нескольких молодых исполнителей.

Всего распоряжении наставника 27 игроков: голкиперы Лодыгин, Малафеев, Кержаков, Бабурин, защитники Смольников, Анюков, Кубышкин, Нету, Зуев, Ломбертс, Кришито, Ансальди, полузащитники Гарсия, Юсупов, Зинков, Могилевец, Файзулин, Витсель, Рязанцев, Евсеев, Шатов, Данни и форварды Дзюба, Халк, Кириенко, Долгов и Рондон, который присоединится к команде позже.

В Австрии чемпионы страны пробудут до 11 июля и проведут две товарищеские встречи с местным "Штурмом" и болгарским "Лудогорцем".



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