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    РФС вводит новую схему лимита на легионеров

    Сезон 2015/16 в Чемпионате России начнется с новым лимитом на легионеров. РФС принял решение ввести в чемпионат схему "10+15".
    Президент РФПЛ и член исполкома РФС Сергей Прядкин прокомментировал возможные нововведения следующим образом:
    "7 июля пройдет первое заседание рабочей группы. Дальше будем действовать в соответствии с решениями Российского футбольного союза и взаимодействовать с Министерством спорта. Думаю, уже на первом заседании рабочей группы мы подготовим план дальнейших действий. Чемпионат мы планируем начать в соответствии с решением по лимиту, принятом исполкомом РФС".
    В прошлом сезоне РФПЛ лимит на легионеров подчинялся схеме "7+4". Министр спорта РФ Виталий Мутко ранее сообщал, что лимит на легионеров в сезоне 201516 не изменится, однако в РФС было принято решение о новой схеме, согласно которой иностранных игроков должно быть не более 10 в заявке.

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    Источник: ТАСС

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    01.07.2015 12:39
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    Комментарии388
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      Рейтинг: +429

      Qranat 2 июля 2015, 13:13

      Для этого и организовывают безвластие в РФС... То лимит проталкивают в период безвластия после Фурсенко, потом осень-весна, теперь вновь удобный для себя на исполкоме 10-15 приняли на фоне увольнения Толстых, а теперь на горло собственной песни, лишь бы выслужится ??? Нет слов... Полная приватизация рос.футбола одной великой компанией. Делают то, что удобно и не повредит "Зениту"... Всех скупили, теперь можно и расчитанный в кулуарах "газпромовских кабинетов" лимит принять. Остальным как всегда ломать голову и подстраиваться. Вот Страна... все решает бабло и адм. ресурс.

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      Рейтинг: +11

      fanros 2 июля 2015, 11:01

      Предлагаю создать несколько команд на основе лучших российских игроков с высокими зарплатами и пусть они доказывают в играх с легионерами свое мастерство.
      И чемпионат будет интересней, и сборную будет набирать из кого...
      Прошу обсудить.

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      Рейтинг: +13

      kolsergo 2 июля 2015, 10:01

      Ту пое руководство футбола. Теперь всякие акинфеевы будут
      сидеть без всякого развития, зная что место в сборной
      куплено до самой пенсии. И все игроки себе цену не сложат.

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      Рейтинг: +163

      EGF555LOKO1 2 июля 2015, 09:36

      Лимит надо вообще отменить.
      Понимаю к чему это приведет в ближайшее время. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БУДУТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ПЕРВЫЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ.
      Но и плюсы для меня очевидны и более значимы (понятны практически всем):
      1. Каждому по труду и способностям;
      2. НЕТ завышенным зарплатам российским футболистам!!
      3. Настоящая конкуренция (пусть к ней российские футболисты и не готовы на данный момент);
      4. Не можешь закрепиться в Спартаке или ЦСКА - отправляйся в клуб, где твои доходы будут скромнее (в российский или иностранный);
      5. Иностранцы значит могут наших укатать в РПЛ, а россияне и не думают бороться за место в иностранном сильном клубе!
      6. Убыточность российских клубов сократиться.
      7. А что мы потеряем? В Европе есть жесткие правила ЧЕСТНОЙ ИГРЫ в финансовой политике клубов. Работайте с молодежью и помогайте им в стать конкурентоспособными спортсменами, а не овощами.
      8. Молодые российские футболисты до 18 лет будут меньше жевать насвай, играть в компьютерные игры и громко смеяться без причины (а таких в Москве точно много).

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      Рейтинг: +183

      tamerlan71 2 июля 2015, 09:12

      Долбодятлы!

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      Рейтинг: +163

      EGF555LOKO1 2 июля 2015, 09:09

      А вы, друзья, как ни садитесь, Все в футболисты не годитесь

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      Рейтинг: +29

      Misha1978888 2 июля 2015, 09:01

      Отменить лимит как во всех нормальных чемпионатах. Тогда наши лентяи будут [Соблюдайте правила ] рвать чтобы попасть в состав. В хорошие чемпионаты их все равно не возьмут.

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 2 июля 2015, 08:56

      Математические изыски...

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      Рейтинг: +76

      bashnat013 2 июля 2015, 07:55

      Можно и такой лимит только нужна поправка о спонсорах что государственные титульные спонсоры как Газпром и т д не должны больше двух лет находиться в одной команде и не возвращаться туда в течении 20 лет а выбирать команду путем лотерее

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      Рейтинг: +12

      1980СБГ > bashnat013 2 июля 2015, 08:27

      ахахах так в России только 2 клуба частных,хочешь чтобы 2 команды в РПЛ играли?

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > 1980СБГ 2 июля 2015, 09:15

      Краснодар и Тосно.

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      Рейтинг: +13

      Megapixar 2 июля 2015, 07:42

      отменять его нужно давно было

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