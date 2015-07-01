РФС вводит новую схему лимита на легионеров

Для этого и организовывают безвластие в РФС... То лимит проталкивают в период безвластия после Фурсенко, потом осень-весна, теперь вновь удобный для себя на исполкоме 10-15 приняли на фоне увольнения Толстых, а теперь на горло собственной песни, лишь бы выслужится ??? Нет слов... Полная приватизация рос.футбола одной великой компанией. Делают то, что удобно и не повредит "Зениту"... Всех скупили, теперь можно и расчитанный в кулуарах "газпромовских кабинетов" лимит принять. Остальным как всегда ломать голову и подстраиваться. Вот Страна... все решает бабло и адм. ресурс.
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