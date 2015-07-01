РФС вводит новую схему лимита на легионеров

Сезон 2015/16 в Чемпионате России начнется с новым лимитом на легионеров. РФС принял решение ввести в чемпионат схему "10+15".

Президент РФПЛ и член исполкома РФС Сергей Прядкин прокомментировал возможные нововведения следующим образом:

"7 июля пройдет первое заседание рабочей группы. Дальше будем действовать в соответствии с решениями Российского футбольного союза и взаимодействовать с Министерством спорта. Думаю, уже на первом заседании рабочей группы мы подготовим план дальнейших действий. Чемпионат мы планируем начать в соответствии с решением по лимиту, принятом исполкомом РФС".

В прошлом сезоне РФПЛ лимит на легионеров подчинялся схеме "7+4". Министр спорта РФ Виталий Мутко ранее сообщал, что лимит на легионеров в сезоне 201516 не изменится, однако в РФС было принято решение о новой схеме, согласно которой иностранных игроков должно быть не более 10 в заявке.