Гарай вошел в список возможных приобретений "Ювентуса"

Защитник санкт-петербургского "Зенита" Эсекьель Гарай вошел в шорт-лист туринского "Ювентуса" на приобретения этим летом. Итальянцы желают укрепить центр обороны и составили список из нескольких защитников, один из которых, вероятно, пополнит "старую синьору". Помимо аргентинца туда вошли Тиаго Силва (ПСЖ), Мехди Бенатиа ("Бавария"), Диего Годин ("Атлетико") и Аймен Абденнур ("Монако").



В минувшем сезоне РФПЛ Гарай отыграл 26 игр и сумел однажды отличиться.



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