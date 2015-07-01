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    Гарай вошел в список возможных приобретений "Ювентуса"

    Защитник санкт-петербургского "Зенита" Эсекьель Гарай вошел в шорт-лист туринского "Ювентуса" на приобретения этим летом. Итальянцы желают укрепить центр обороны и составили список из нескольких защитников, один из которых, вероятно, пополнит "старую синьору". Помимо аргентинца туда вошли Тиаго Силва (ПСЖ), Мехди Бенатиа ("Бавария"), Диего Годин ("Атлетико") и Аймен Абденнур ("Монако").

    В минувшем сезоне РФПЛ Гарай отыграл 26 игр и сумел однажды отличиться.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    01.07.2015 08:22
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 16:08

      Обширный список получился

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      Рейтинг: +226

      рус фан 1 июля 2015, 16:37

      Если Реал заплатит за Бонуччи 30 млн предлагаю Юве передать их сразу нам в Зенит и не меньше.

      0
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      Рейтинг: +29

      UFO-ZETA 1 июля 2015, 15:19

      "Зенит" не отпустит, если только за большие деньги, которые "Ювентус" вряд ли будет готов отдать.

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 15:05

      Зенит не расстанется с Гараем.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      polc72 1 июля 2015, 12:57

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - B / e / t / s / 2 / k . c / o / m (убрать " / " )

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      Ответить
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      Рейтинг: +244

      Вакханалия 1 июля 2015, 12:22

      Гарай, беги из бомжеклуба!
      Вперёд Спартак!

      0
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      Рейтинг: +39

      Albatross 1 июля 2015, 12:15

      Только в случае ухода Бонуччи в Реал. Так что, вряд ли.

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 1 июля 2015, 11:52

      Спасайся пока не поздно, а то скоро в Бруну Алвеша превратишся, или Нету !

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      Рейтинг: +736

      summer2014 > spartach n1 1 июля 2015, 13:58

      Нету был топ игроком? Вроде его клуб вообще вылетал в серию Б.
      Алвеш уже отыграл своё и ему не 25 было к концу контракта.

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      Рейтинг: +156

      2000mm > summer2014 1 июля 2015, 16:23

      Да свиньям пофиг! Им главное - визг!

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      Рейтинг: +117

      Bianconeri22 1 июля 2015, 11:19

      Бенатиа или Годин, было бы отлично.

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      Рейтинг: +40

      Juventinos1897 1 июля 2015, 11:03

      Буду рад видеть Година, ноооо это почти нереально ...(((

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