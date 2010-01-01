Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды Тренеры Стадионы
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Результаты матчей Мексика. Лига МХ 2026

Мексика. Лига МХ 2026, Clausura - Play Offs Таблица
25 мая, 04:00
Пумас
1 : 2
Крус Асуль
Завершен
Мексика. Лига МХ 2026, Финал Таблица
22 мая, 05:00
Крус Асуль
0 : 0
Пумас
Завершен
Мексика. Лига МХ 2026, 17 тур Таблица
27 апреля, 02:00
Сантос Лагуна
3 : 0
Монтеррей
Завершен
27 апреля, 04:05
Крус Асуль
4 : 1
Некакса
Завершен
26 апреля, 06:00
Америка
0 : 1
Атлас
Завершен
26 апреля, 04:07
Гвадалахара
0 : 0
Тихуана
Завершен
26 апреля, 04:00
Толука
4 : 1
Леон
Завершен
26 апреля, 02:00
Тигрес УАНЛ
5 : 1
Мазатлан
Завершен
26 апреля, 06:00
Хуарес
2 : 1
Атлетико Сан-Луис
Завершен
26 апреля, 02:00
Пачука
0 : 2
Пумас
Завершен
25 апреля, 06:00
Пуэбла
1 : 2
Керетаро
Завершен
Мексика. Лига МХ 2026, 16 тур Таблица
23 апреля, 04:00
Атлас
0 : 0
Тигрес УАНЛ
Завершен
23 апреля, 06:05
Некакса
0 : 0
Гвадалахара
Завершен
23 апреля, 04:00
Атлетико Сан-Луис
2 : 0
Сантос Лагуна
Завершен
23 апреля, 06:06
Тихуана
3 : 1
Пачука
Завершен
23 апреля, 04:00
Мазатлан
4 : 3
Толука
Завершен
22 апреля, 06:05
Монтеррей
2 : 1
Пуэбла
Завершен
22 апреля, 04:00
Пумас
4 : 2
Хуарес
Завершен
22 апреля, 06:06
Леон
2 : 3
Америка
Завершен
22 апреля, 04:00
Керетаро
1 : 1
Крус Асуль
Завершен
Мексика. Лига МХ 2026, 15 тур Таблица
20 апреля, 02:00
Сантос Лагуна
0 : 1
Атлас
Завершен
19 апреля, 02:00
Некакса
1 : 1
Тигрес УАНЛ
Завершен
19 апреля, 06:10
Америка
2 : 1
Толука
Завершен
19 апреля, 04:05
Монтеррей
1 : 3
Пачука
Завершен
19 апреля, 04:07
Гвадалахара
5 : 0
Пуэбла
Завершен
19 апреля, 02:00
Крус Асуль
1 : 1
Тихуана
Завершен
19 апреля, 06:06
Леон
3 : 1
Хуарес
Завершен
18 апреля, 04:00
Атлетико Сан-Луис
0 : 2
Пумас
Завершен
18 апреля, 04:00
Мазатлан
1 : 1
Керетаро
Завершен
Мексика. Лига МХ 2026, 14 тур Таблица
13 апреля, 04:00
Толука
1 : 1
Атлетико Сан-Луис
Завершен
12 апреля, 21:00
Пумас
3 : 1
Мазатлан
Завершен
12 апреля, 02:00
Керетаро
3 : 1
Некакса
Завершен
12 апреля, 06:05
Америка
1 : 1
Крус Асуль
Завершен
12 апреля, 04:00
Пачука
4 : 2
Сантос Лагуна
Завершен
12 апреля, 04:00
Атлас
0 : 0
Монтеррей
Завершен
12 апреля, 02:00
Тигрес УАНЛ
4 : 1
Гвадалахара
Завершен
11 апреля, 06:06
Хуарес
1 : 2
Тихуана
Завершен
11 апреля, 04:00
Пуэбла
0 : 1
Леон
Завершен
Мексика. Лига МХ 2026, 7 тур Таблица
8 апреля, 03:00
Керетаро
1 : 1
Хуарес
Завершен
23 февраля, 02:00
Пумас
2 : 0
Монтеррей
Завершен
22 февраля, 04:00
Леон
2 : 1
Сантос Лагуна
Завершен
22 февраля, 06:05
Крус Асуль
2 : 1
Гвадалахара
Завершен
22 февраля, 04:00
Некакса
0 : 3
Толука
Завершен
22 февраля, 02:00
Атлас
3 : 2
Атлетико Сан-Луис
Завершен
22 февраля, 08:10
Тихуана
1 : 1
Мазатлан
Завершен
21 февраля, 06:06
Пуэбла
0 : 4
Америка
Завершен
21 февраля, 04:00
Тигрес УАНЛ
1 : 2
Пачука
Завершен
Мексика. Лига МХ 2026, 13 тур Таблица
6 апреля, 05:07
Гвадалахара
2 : 2
Пумас
Завершен
5 апреля, 02:00
Керетаро
1 : 0
Толука
Завершен
5 апреля, 02:00
Монтеррей
1 : 2
Атлетико Сан-Луис
Завершен
5 апреля, 06:10
Сантос Лагуна
1 : 1
Америка
Завершен
5 апреля, 04:05
Крус Асуль
1 : 2
Пачука
Завершен
5 апреля, 04:06
Леон
2 : 0
Атлас
Завершен
4 апреля, 04:00
Пуэбла
1 : 1
Хуарес
Завершен
4 апреля, 06:06
Тихуана
1 : 0
Тигрес УАНЛ
Завершен
4 апреля, 06:00
Некакса
2 : 1
Мазатлан
Завершен
Мексика. Лига МХ 2026, 12 тур Таблица
23 марта, 02:00
Сантос Лагуна
2 : 1
Пуэбла
Завершен
23 марта, 04:06
Хуарес
2 : 1
Тигрес УАНЛ
Завершен
23 марта, 02:00
Пачука
1 : 1
Толука
Завершен
22 марта, 04:00
Атлетико Сан-Луис
1 : 2
Леон
Завершен
22 марта, 02:00
Атлас
0 : 0
Керетаро
Завершен
22 марта, 04:05
Монтеррей
2 : 3
Гвадалахара
Завершен
22 марта, 06:10
Пумас
1 : 0
Америка
Завершен
21 марта, 06:06
Мазатлан
1 : 1
Крус Асуль
Завершен
21 марта, 04:00
Некакса
3 : 0
Тихуана
Завершен
Мексика. Лига МХ 2026, 9 тур Таблица
19 марта, 05:07
Гвадалахара
5 : 0
Леон
Завершен
5 марта, 06:00
Атлас
2 : 1
Тихуана
Завершен
5 марта, 06:00
Америка
1 : 2
Хуарес
Завершен
5 марта, 04:00
Монтеррей
4 : 0
Керетаро
Завершен
5 марта, 04:00
Пуэбла
3 : 1
Тигрес УАНЛ
Завершен
4 марта, 04:00
Пачука
2 : 1
Некакса
Завершен
4 марта, 04:00
Сантос Лагуна
1 : 2
Крус Асуль
Завершен
4 марта, 06:00
Атлетико Сан-Луис
4 : 1
Мазатлан
Завершен
4 марта, 06:10
Пумас
2 : 3
Толука
Завершен
Мексика. Лига МХ 2026, 11 тур Таблица
16 марта, 02:00
Тигрес УАНЛ
0 : 0
Керетаро
Завершен
16 марта, 04:00
Америка
2 : 0
Мазатлан
Завершен
15 марта, 04:00
Леон
0 : 3
Тихуана
Завершен
15 марта, 02:00
Атлетико Сан-Луис
1 : 1
Пачука
Завершен
15 марта, 02:07
Гвадалахара
3 : 0
Сантос Лагуна
Завершен
15 марта, 06:10
Пумас
2 : 2
Крус Асуль
Завершен
15 марта, 04:00
Толука
1 : 1
Атлас
Завершен
14 марта, 06:00
Хуарес
2 : 2
Монтеррей
Завершен
14 марта, 04:00
Пуэбла
0 : 0
Некакса
Завершен
Мексика. Лига МХ 2026, 10 тур Таблица
9 марта, 06:06
Тихуана
1 : 2
Сантос Лагуна
Завершен
9 марта, 02:00
Толука
3 : 1
Хуарес
Завершен
8 марта, 04:05
Атлас
1 : 2
Гвадалахара
Завершен
8 марта, 02:00
Керетаро
1 : 2
Америка
Завершен
8 марта, 06:00
Тигрес УАНЛ
1 : 0
Монтеррей
Завершен
8 марта, 02:00
Крус Асуль
3 : 0
Атлетико Сан-Луис
Завершен
8 марта, 04:06
Пачука
2 : 1
Пуэбла
Завершен
7 марта, 04:00
Мазатлан
4 : 2
Леон
Завершен
7 марта, 06:00
Некакса
0 : 1
Пумас
Завершен
Мексика. Лига МХ 2026, 8 тур Таблица
1 марта, 04:05
Монтеррей
0 : 2
Крус Асуль
Завершен
1 марта, 04:06
Леон
2 : 1
Некакса
Завершен
1 марта, 02:00
Толука
2 : 0
Гвадалахара
Завершен
1 марта, 06:10
Америка
1 : 4
Тигрес УАНЛ
Завершен
1 марта, 02:00
Атлетико Сан-Луис
0 : 1
Пуэбла
Завершен
28 февраля, 04:00
Мазатлан
1 : 0
Пачука
Завершен
28 февраля, 04:00
Керетаро
2 : 2
Сантос Лагуна
Завершен
28 февраля, 06:06
Тихуана
1 : 1
Пумас
Завершен
28 февраля, 06:00
Хуарес
3 : 1
Атлас
Завершен
Мексика. Лига МХ 2026, 6 тур Таблица
16 февраля, 02:00
Сантос Лагуна
1 : 2
Мазатлан
Завершен
16 февраля, 01:30
Крус Асуль
2 : 1
Тигрес УАНЛ
Завершен
15 февраля, 02:00
Пачука
3 : 1
Атлас
Завершен
15 февраля, 04:00
Монтеррей
1 : 0
Леон
Завершен
15 февраля, 06:07
Гвадалахара
1 : 0
Америка
Завершен
15 февраля, 04:06
Хуарес
1 : 2
Некакса
Завершен
15 февраля, 02:00
Атлетико Сан-Луис
3 : 0
Керетаро
Завершен
14 февраля, 06:05
Толука
1 : 0
Тихуана
Завершен
14 февраля, 04:00
Пуэбла
2 : 3
Пумас
Завершен
Мексика. Лига МХ 2026, 5 тур Таблица
8 февраля, 02:00
Толука
1 : 1
Крус Асуль
Завершен
8 февраля, 02:00
Керетаро
2 : 0
Леон
Завершен
8 февраля, 06:10
Америка
1 : 0
Монтеррей
Завершен
8 февраля, 04:06
Пачука
2 : 0
Хуарес
Завершен
8 февраля, 04:05
Атлас
2 : 2
Пумас
Завершен
7 февраля, 06:06
Мазатлан
1 : 2
Гвадалахара
Завершен
7 февраля, 04:00
Некакса
4 : 1
Атлетико Сан-Луис
Завершен
7 февраля, 06:06
Тихуана
0 : 0
Пуэбла
Завершен
7 февраля, 04:00
Тигрес УАНЛ
5 : 1
Сантос Лагуна
Завершен
Мексика. Лига МХ 2026, 4 тур Таблица
2 февраля, 02:00
Керетаро
0 : 0
Пачука
Завершен
1 февраля, 01:00
Америка
2 : 0
Некакса
Завершен
1 февраля, 02:00
Атлетико Сан-Луис
2 : 3
Гвадалахара
Завершен
1 февраля, 04:00
Монтеррей
2 : 2
Тихуана
Завершен
1 февраля, 04:10
Леон
1 : 2
Тигрес УАНЛ
Завершен
1 февраля, 02:00
Атлас
1 : 0
Мазатлан
Завершен
31 января, 06:06
Хуарес
3 : 4
Крус Асуль
Завершен
31 января, 06:00
Пумас
4 : 0
Сантос Лагуна
Завершен
31 января, 04:00
Пуэбла
0 : 0
Толука
Завершен
Мексика. Лига МХ 2026, 3 тур Таблица
19 января, 04:06
Пачука
0 : 0
Америка
Завершен
19 января, 02:00
Сантос Лагуна
2 : 2
Хуарес
Завершен
18 января, 21:00
Пумас
1 : 1
Леон
Завершен
18 января, 06:06
Тихуана
1 : 1
Атлетико Сан-Луис
Завершен
18 января, 02:00
Некакса
0 : 1
Атлас
Завершен
18 января, 06:05
Крус Асуль
1 : 0
Пуэбла
Завершен
18 января, 04:00
Тигрес УАНЛ
0 : 0
Толука
Завершен
18 января, 02:07
Гвадалахара
2 : 1
Керетаро
Завершен
17 января, 06:00
Мазатлан
1 : 5
Монтеррей
Завершен
Мексика. Лига МХ 2026, 2 тур Таблица
15 января, 06:10
Толука
3 : 1
Сантос Лагуна
Завершен
15 января, 04:05
Америка
0 : 2
Атлетико Сан-Луис
Завершен
15 января, 02:00
Крус Асуль
2 : 0
Атлас
Завершен
15 января, 04:00
Керетаро
1 : 2
Тихуана
Завершен
15 января, 06:06
Тигрес УАНЛ
0 : 1
Пумас
Завершен
14 января, 04:06
Пачука
2 : 1
Леон
Завершен
14 января, 02:00
Пуэбла
2 : 1
Мазатлан
Завершен
14 января, 04:00
Некакса
0 : 2
Монтеррей
Завершен
14 января, 06:10
Хуарес
0 : 1
Гвадалахара
Завершен
Мексика. Лига МХ 2026, 1 тур Таблица
12 января, 04:00
Атлетико Сан-Луис
1 : 2
Тигрес УАНЛ
Завершен
11 января, 21:00
Пумас
1 : 1
Керетаро
Завершен
11 января, 02:07
Гвадалахара
2 : 0
Пачука
Завершен
11 января, 04:00
Леон
2 : 1
Крус Асуль
Завершен
11 января, 06:05
Монтеррей
0 : 1
Толука
Завершен
11 января, 04:00
Сантос Лагуна
1 : 3
Некакса
Завершен
10 января, 04:00
Мазатлан
1 : 2
Хуарес
Завершен
10 января, 06:00
Тихуана
0 : 0
Америка
Завершен
10 января, 06:00
Атлас
1 : 0
Пуэбла
Завершен
Популярные турниры
РПЛ ЧМ-2026 Первая лига Кубок России АПЛ Бундеслига Примера Серия А Лига 1 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Саудовская Аравия
Все турниры
Россия РПЛ Первая лига Кубок России 2 лига Лига А. «Золото» 2 лига Лига А «Серебро» 2 лига Лига Б Группа 1 2 лига Лига Б Группа 2 2 лига Лига Б Группа 3 2 лига Лига Б Группа 4 МФЛ Женская Суперлига
ЧМ-2026 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Англия АПЛ Чемпионшип Лига 1 Лига 2 Национальная лига Кубок лиги Кубок Англии
Италия Серия А Серия В Кубок Италии
Испания Примера Сегунда Кубок Испании
Германия Бундеслига Вторая Бундеслига Третья Лига Кубок Германии
Франция Лига 1 Лига 2 Третья лига Кубок Франции
Показать все
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+
На страницу матча