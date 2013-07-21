Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды Тренеры Стадионы
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Турнирная таблица Мексика. Лига МХ 2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Пумас
2
Гвадалахара
3
Крус Асуль
4
Пачука
5
Толука
6
Атлас
7
Тигрес УАНЛ
8
Америка
9
Тихуана
10
Леон
11
Керетаро
12
Хуарес
13
Монтеррей
14
Атлетико Сан-Луис
15
Некакса
16
Мазатлан
17
Пуэбла
18
Сантос Лагуна
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
10
6
1
34
17
17
36
17
11
3
3
33
17
16
36
17
9
6
2
31
18
13
33
17
9
4
4
25
19
6
31
17
8
6
3
28
16
12
30
17
7
5
5
16
18
-2
26
17
7
4
6
28
18
10
25
17
7
4
6
20
17
3
25
17
5
8
4
19
17
2
23
17
7
1
9
22
32
-10
22
17
4
8
5
17
21
-4
20
17
5
4
8
26
32
-6
19
17
5
3
9
22
24
-2
18
17
5
3
9
24
27
-3
18
17
5
3
9
19
25
-6
18
17
4
3
10
22
37
-15
15
17
3
4
10
13
26
-13
13
17
3
3
11
20
38
-18
12
Команда
1
Гвадалахара
2
Пачука
3
Крус Асуль
4
Пумас
5
Толука
6
Атлас
7
Леон
8
Тигрес УАНЛ
9
Керетаро
10
Америка
11
Тихуана
12
Некакса
13
Мазатлан
14
Атлетико Сан-Луис
15
Хуарес
16
Монтеррей
17
Пуэбла
18
Сантос Лагуна
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
6
2
0
20
3
17
20
9
6
2
1
16
9
7
20
8
6
1
1
16
6
10
19
9
5
3
1
20
10
10
18
8
5
3
0
16
6
10
18
9
4
4
1
10
7
3
16
8
5
0
3
14
12
2
15
8
4
2
2
16
6
10
14
9
3
4
2
12
9
3
13
9
4
1
4
10
11
-1
13
8
2
5
1
8
6
2
11
9
3
2
4
10
10
0
11
8
3
2
3
14
16
-2
11
9
3
1
5
14
12
2
10
8
3
1
4
14
14
0
10
9
3
1
5
13
14
-1
10
9
2
3
4
9
13
-4
9
8
2
2
4
11
12
-1
8
Команда
1
Пумас
2
Гвадалахара
3
Крус Асуль
4
Америка
5
Толука
6
Тихуана
7
Тигрес УАНЛ
8
Пачука
9
Атлас
10
Хуарес
11
Монтеррей
12
Атлетико Сан-Луис
13
Некакса
14
Керетаро
15
Леон
16
Пуэбла
17
Мазатлан
18
Сантос Лагуна
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
5
3
0
14
7
7
18
9
5
1
3
13
14
-1
16
9
3
5
1
15
12
3
14
8
3
3
2
10
6
4
12
9
3
3
3
12
10
2
12
9
3
3
3
11
11
0
12
9
3
2
4
12
12
0
11
8
3
2
3
9
10
-1
11
8
3
1
4
6
11
-5
10
9
2
3
4
12
18
-6
9
8
2
2
4
9
10
-1
8
8
2
2
4
10
15
-5
8
8
2
1
5
9
15
-6
7
8
1
4
3
5
12
-7
7
9
2
1
6
8
20
-12
7
8
1
1
6
4
13
-9
4
9
1
1
7
8
21
-13
4
9
1
1
7
9
26
-17
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
«Локомотиву» предложили продать защитника за 7 миллионов
31 июля
У «Спартака» сорвался трансфер игрока сборной Уругвая
29 июля
6
«Спартак» поборется за форварда сборной Уругвая
21 июля
13
«Локомотив» отклонил 8-миллионное предложение по участнику ЧМ-2026
15 июля
ФотоЦСКА заинтересовался бразильским защитником
12 июля
6
«Спартак» определился с суммой, за которую готов продать Угальде
25 июня
4
Спартаковец Угальде может сменить континент
22 июня
5
«Локомотиву» предложат продать защитника после ЧМ-2026
12 июня
1
Забит первый гол 23-го чемпионата мира
11 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+