Турнирная таблица Мексика. Лига МХ 2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
4
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
10
6
1
34
17
17
36
17
11
3
3
33
17
16
36
17
9
6
2
31
18
13
33
17
9
4
4
25
19
6
31
17
8
6
3
28
16
12
30
17
7
5
5
16
18
-2
26
17
7
4
6
28
18
10
25
17
7
4
6
20
17
3
25
17
5
8
4
19
17
2
23
17
7
1
9
22
32
-10
22
17
4
8
5
17
21
-4
20
17
5
4
8
26
32
-6
19
17
5
3
9
22
24
-2
18
17
5
3
9
24
27
-3
18
17
5
3
9
19
25
-6
18
17
4
3
10
22
37
-15
15
17
3
4
10
13
26
-13
13
17
3
3
11
20
38
-18
12
Команда
2
4
6
7
9
10
11
12
13
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
6
2
0
20
3
17
20
9
6
2
1
16
9
7
20
8
6
1
1
16
6
10
19
9
5
3
1
20
10
10
18
8
5
3
0
16
6
10
18
9
4
4
1
10
7
3
16
8
5
0
3
14
12
2
15
8
4
2
2
16
6
10
14
9
3
4
2
12
9
3
13
9
4
1
4
10
11
-1
13
8
2
5
1
8
6
2
11
9
3
2
4
10
10
0
11
8
3
2
3
14
16
-2
11
9
3
1
5
14
12
2
10
8
3
1
4
14
14
0
10
9
3
1
5
13
14
-1
10
9
2
3
4
9
13
-4
9
8
2
2
4
11
12
-1
8
Команда
1
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
5
3
0
14
7
7
18
9
5
1
3
13
14
-1
16
9
3
5
1
15
12
3
14
8
3
3
2
10
6
4
12
9
3
3
3
12
10
2
12
9
3
3
3
11
11
0
12
9
3
2
4
12
12
0
11
8
3
2
3
9
10
-1
11
8
3
1
4
6
11
-5
10
9
2
3
4
12
18
-6
9
8
2
2
4
9
10
-1
8
8
2
2
4
10
15
-5
8
8
2
1
5
9
15
-6
7
8
1
4
3
5
12
-7
7
9
2
1
6
8
20
-12
7
8
1
1
6
4
13
-9
4
9
1
1
7
8
21
-13
4
9
1
1
7
9
26
-17
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире