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Мексика. Лига МХ
Футбольные стадионы
Мексика. Лига МХ 2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Эстадио Технолоджико
Монтеррей
38 622
2
Эстадио Альфонсо Ластрас Рамирес
Сан-Луис
35 000
3
Эстадио Идальго
Пачука
25 922
4
Эстадио Олимпико Университарио
Мехико
62 700
5
Эстадио Леон
Леон
31 297
6
Эстадио Кальенте
Тихуана
29 333
7
Эстадио Виктория
Агуаскальентес
23 851
8
Эстадио Корона
Торреон
30 000
9
Эстадио Немесио Диес Риега
Толука
31 000
10
Олимпико Бенито Хуарес
Сьюдад-Хуарес
19 703
11
Эстадио де Коррегидора
Керетаро
34 107
12
Эстадио BBVA
Монтеррей
53 529
13
Эстадио де Мазатлан
Мазатлан
25 000
14
Эстади Куаутемок
Пуэбла
51 726
15
Акрон
Сапопан
49 813
16
Ацтека
Мехико
87 523
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