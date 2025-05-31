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Роман Пилипчук
Новости
Роман Пилипчук - новости
Украина
27 апреля 1967 (59)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Клуб Первой лиги уволил тренера после пропущенного гола от вратаря Селихова
28 октября
2
Команда под руководством тренера чемпионского «Спартака» пропустила 7 голов
13 февраля
4
Видео
Тренер чемпионского «Спартака» сбежал с пресс-конференции после матча Второй лиги
2025.05.31 13:58
1
Пилипчук назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ – это не «Зенит»
2025.02.10 11:42
5
«Челябинск» назначил тренера, выигрывавшего РПЛ со «Спартаком»
2024.04.18 22:58
1
Бывший тренер «Спартака» покинул «Шериф»
2024.03.20 10:27
2
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Шериф» из Лиги Европы
2023.10.11 20:13
Пилипчук раскрыл, сколько зарабатывают футболисты в Словении
2023.09.08 12:13
2
Пилипчук сравнил «Спартак» при Каррере и Абаскале
2023.09.08 11:25
3
Пилипчук стал главным тренером словенского «Целе»
2022.06.02 18:06
Экс-тренер «Спартака» Пилипчук может возглавить словенский «Целе»
2022.06.02 10:20
1
Пилипчук покинул пост тренера «Олимп-Долгопрудного»
2022.02.08 11:22
Пилипчук: «Из «Химок» никто не обращался. Я ни с кем не разговаривал»
2021.11.17 19:26
«Чемпионат»: Пилипчук возглавит «Химки»
2021.11.17 15:37
2
ФНЛ. «Спартак-2» дома проиграл «Олимп-Долгопрудному» Пилипчука
2021.08.28 19:15
2
ФНЛ. КАМАЗ в меньшинстве удержал ничью в гостевом матче с «Олимп-Долгопрудным» Пилипчука
2021.07.23 22:58
Дьяков: «Пилипчук и Глушаков сливали Карреру? Это бредни, все приумножается в тысячи раз»
2021.03.23 20:26
5
Фото
Бушманов – новый главный тренер «Спартака-2»
2021.03.11 18:19
2
«Как снег на голову». Пилипчук – об отставке из «Спартака-2»
2021.03.11 16:59
5
Пилипчука уволили с поста главного тренера «Спартака-2»
2021.03.10 20:07
14
Пилипчук: «Грубая ошибка вратаря Акмурзина предопределила исход игры с «Томью»
2020.11.22 09:20
4
Гогниев – Пилипчуку: «Легче всего сказать, что виноват судья, когда у тебя нет никакой игры»
2020.09.24 11:30
2
Тренер «Спартака-2» Пилипчук – о поражении от «Алании»: «Жалко пацанов, которые попадают под судейский произвол»
2020.09.24 08:53
1
Metaratings: «Химки» изучают возможность приглашения Кобелева или Пилипчука на место Гунько
2020.08.18 22:20
19
Видео
Пилипчук – о назначении в «Спартак-2»: «Приятно вернуться домой»
2020.01.15 18:56
8
Пилипчука назначили главным тренером «Спартака-2»
2020.01.15 11:44
3
Журналист Егоров: Пилипчук пока не возглавил «Спартак-2», контракт подпишут на следующей неделе
2020.01.10 22:42
Sport24: Пилипчук возглавил «Спартак-2»
2020.01.10 20:35
11
«Бизнес Online»: Пилипчук отказался возглавить «Спартак-2» из-за пункта в контракте, по которому его могут уволить в любой момент
2019.12.10 13:43
11
Дьяков: «Все в футбольном мире знают, что в чемпионском сезоне «Спартака» огромная заслуга Пилипчука»
2019.11.21 12:51
11
1
2
3
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