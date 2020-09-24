Гогниев – Пилипчуку: «Легче всего сказать, что виноват судья, когда у тебя нет никакой игры»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев отреагировал на жалобу коллеги из «Спартака-2» Романа Пилипчука касательно судейства в очном матче 11-го тура ФНЛ.

«Я не обсуждаю судейство, но как только «Алания» выигрывает – виноваты судьи. Мой коллега активно апеллировал к судье на бровке, что для меня нонсенс.

На пресс-конференции тоже говорил о судействе? Легче всего сказать, что виноват судья, когда у тебя нет никакой игры. Если бы еще они нас переигрывали, тогда можно было еще о чем-то говорить», – сказал Гогниев.