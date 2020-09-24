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  • Гогниев – Пилипчуку: «Легче всего сказать, что виноват судья, когда у тебя нет никакой игры»

Гогниев – Пилипчуку: «Легче всего сказать, что виноват судья, когда у тебя нет никакой игры»

24 сентября 2020, 11:30
2

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев отреагировал на жалобу коллеги из «Спартака-2» Романа Пилипчука касательно судейства в очном матче 11-го тура ФНЛ.

«Я не обсуждаю судейство, но как только «Алания» выигрывает – виноваты судьи. Мой коллега активно апеллировал к судье на бровке, что для меня нонсенс.

На пресс-конференции тоже говорил о судействе? Легче всего сказать, что виноват судья, когда у тебя нет никакой игры. Если бы еще они нас переигрывали, тогда можно было еще о чем-то говорить», – сказал Гогниев.

  • Ранее Пилипчук заявил, что ему «жалко пацанов, которые попадают под судейский произвол».
  • «Алания» победила «Спартак-2» со счетом 2:1.
  • Матч обслуживал арбитр Олег Соколов.

Источник: Официальный сайт «Алании»
Россия. ФНЛ Алания Спартак-2 Пилипчук Роман Гогниев Спартак
Комментарии (2)
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ZEVS71
1600940467
Это заговор)))
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Ганнибал Лектор
1600960445
нет, ну все правильно: если московская команда проигрывает, то тут три варианта: 1. Лайтовый: виноват судья. 2. Медиум: судей матча - на полиграф! 3. Хард: все, снимаю команду с чемпионата, это произвол, коррупция, все куплено, пусть арбитр застрелится н@хpeн!
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