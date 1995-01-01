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    Гогниев – Пилипчуку: «Легче всего сказать, что виноват судья, когда у тебя нет никакой игры»

    Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев отреагировал на жалобу коллеги из «Спартака-2» Романа Пилипчука касательно судейства в очном матче 11-го тура ФНЛ.

    «Я не обсуждаю судейство, но как только «Алания» выигрывает – виноваты судьи. Мой коллега активно апеллировал к судье на бровке, что для меня нонсенс.

    На пресс-конференции тоже говорил о судействе? Легче всего сказать, что виноват судья, когда у тебя нет никакой игры. Если бы еще они нас переигрывали, тогда можно было еще о чем-то говорить», – сказал Гогниев.

    • Ранее Пилипчук заявил, что ему «жалко пацанов, которые попадают под судейский произвол».
    • «Алания» победила «Спартак-2» со счетом 2:1.
    • Матч обслуживал арбитр Олег Соколов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Алании»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +397

      ZEVS71 4 минуты назад

      Это заговор)))

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