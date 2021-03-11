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    «Как снег на голову». Пилипчук – об отставке из «Спартака-2»

    Главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук высказался об увольнении из московского клуба.

    «Еще вчера «Спартак» объявил об увольнении, но мой контракт пока не расторгнут, все в процессе на данный момент.

    Для меня это было как снег на голову, вариантов с новой работой у меня сейчас нет. Чуть попозже все станет ясно, будем искать варианты решения проблем», – приводит слова Пилипчука Sport24.

    • Пилипчук работал в команде с 2020 года.
    • «Спартак-2» идет в ФНЛ 15-м.
    • Тренер был в штабе чемпионского «Спартака» в сезоне-2016/17.

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    Источник: Sport24

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