Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
Супер-Валера. Главный футбольный помощник

Пилипчук стал главным тренером словенского «Целе»

Спортивный директор словенского «Целе» Геннадий Голубин заявил, что бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук возглавил клуб.

«Роман Пилипчук уже возглавил «Целе», — сообщил Голубин.

  • Пилипчук входил в тренерский штаб «Спартака» в чемпионском сезоне-2016/17.
  • С 2020 по 2021 год он возглавлял «Спартак-2».
  • Последнее его место работы – «Олимп-Долгопрудный».
  • «Целе» финишировал 8-м в чемпионате Словении.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Экс-тренер «Спартака» Пилипчук может возглавить словенский «Целе» 1
Пилипчук покинул пост тренера «Олимп-Долгопрудного»
Пилипчук: «Из «Химок» никто не обращался. Я ни с кем не разговаривал» 1
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:06
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11