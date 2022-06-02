Пилипчук стал главным тренером словенского «Целе»

Спортивный директор словенского «Целе» Геннадий Голубин заявил, что бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук возглавил клуб.
«Роман Пилипчук уже возглавил «Целе», — сообщил Голубин.
- Пилипчук входил в тренерский штаб «Спартака» в чемпионском сезоне-2016/17.
- С 2020 по 2021 год он возглавлял «Спартак-2».
- Последнее его место работы – «Олимп-Долгопрудный».
- «Целе» финишировал 8-м в чемпионате Словении.
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Источник: «Матч ТВ»