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  • Пилипчук назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ – это не «Зенит»

Пилипчук назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ – это не «Зенит»

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук оценил чемпионские перспективы команды в этом сезоне.

– За «Спартаком» удаeтся следить?

– Конечно, это команда, которая дала мне дорогу в футбольную жизнь.

– Претенденты на чемпионский титул?

– Из того, что видел осенью, – да. По качеству футбола перед зимней паузой «Спартак» является основным претендентом на победу.

Не думаю, что кто-то ещe сможет противостоять «Зениту».

  • Пилипчук был в штабе «Спартака» в последнем чемпионском сезоне-2016/17.
  • «Спартак» сейчас отстает от 1-го места на 2 очка.
  • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (7)
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Тинез Розоп
1739177511
Гей клуб Тиматя , фас на эту новость…(собаки сутулые)
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Литейный 4 (returned)
1739177807
Даже говорить не хочется о зомбированных сектантах. Гыгыгы
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WILDLING_HRUNDEL
1739177982
Чет т не помню такого тренера) меняют каждый день тренеришек всех и не упомнишь
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Интерес
1739181686
Это вряд ли.
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АлексМак
1739189369
ха ха ха, мечтать не вредно.
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