Пилипчук назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ – это не «Зенит»

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук оценил чемпионские перспективы команды в этом сезоне.

– За «Спартаком» удаeтся следить?

– Конечно, это команда, которая дала мне дорогу в футбольную жизнь.

– Претенденты на чемпионский титул?

– Из того, что видел осенью, – да. По качеству футбола перед зимней паузой «Спартак» является основным претендентом на победу.

Не думаю, что кто-то ещe сможет противостоять «Зениту».