Пилипчук назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ – это не «Зенит»

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук оценил чемпионские перспективы команды в этом сезоне.
– За «Спартаком» удаeтся следить?
– Конечно, это команда, которая дала мне дорогу в футбольную жизнь.
– Претенденты на чемпионский титул?
– Из того, что видел осенью, – да. По качеству футбола перед зимней паузой «Спартак» является основным претендентом на победу.
Не думаю, что кто-то ещe сможет противостоять «Зениту».
- Пилипчук был в штабе «Спартака» в последнем чемпионском сезоне-2016/17.
- «Спартак» сейчас отстает от 1-го места на 2 очка.
- Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.