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Экс-тренер «Спартака» Пилипчук может возглавить словенский «Целе»

Роман Пилипчук, вероятно, продолжит карьеру в Европе.

55-летний специалист близок к назначению на пост главного тренера «Целе».

В ближайшее время стороны заключат контракт, условия которого пока неизвестны.

  • Пилипчук входил в тренерский штаб «Спартака» в чемпионском сезоне-2016/17.
  • С 2020 по 2021 год он возглавлял «Спартак-2».
  • Последнее его место работы – «Олимп-Долгопрудный».
  • «Целе» финишировал 8-м в чемпионате Словении.

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Источник: «Чемпионат»

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