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    Журналист Егоров: Пилипчук пока не возглавил «Спартак-2», контракт подпишут на следующей неделе

    Сегодня Sport24 сообщил о назначении Романа Пилипчука на пост главного тренера «Спартака-2».

    По информации журналиста Сергея Егорова, стороны действительно близки к договоренности о сотрудничестве, однако контракт пока не подписан.

    Ожидается, что 52-летний специалист заключит соглашение с московским клубом на следующей неделе.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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