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  • Журналист Егоров: Пилипчук пока не возглавил «Спартак-2», контракт подпишут на следующей неделе

Журналист Егоров: Пилипчук пока не возглавил «Спартак-2», контракт подпишут на следующей неделе

10 января 2020, 22:42

Сегодня Sport24 сообщил о назначении Романа Пилипчука на пост главного тренера «Спартака-2».

По информации журналиста Сергея Егорова, стороны действительно близки к договоренности о сотрудничестве, однако контракт пока не подписан.

Ожидается, что 52-летний специалист заключит соглашение с московским клубом на следующей неделе.

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. ФНЛ Спартак-2 Пилипчук Роман
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