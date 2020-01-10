Журналист Егоров: Пилипчук пока не возглавил «Спартак-2», контракт подпишут на следующей неделе

Сегодня Sport24 сообщил о назначении Романа Пилипчука на пост главного тренера «Спартака-2».

По информации журналиста Сергея Егорова, стороны действительно близки к договоренности о сотрудничестве, однако контракт пока не подписан.

Ожидается, что 52-летний специалист заключит соглашение с московским клубом на следующей неделе.