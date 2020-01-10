Журналист Егоров: Пилипчук пока не возглавил «Спартак-2», контракт подпишут на следующей неделе

Сегодня Sport24 сообщил о назначении Романа Пилипчука на пост главного тренера «Спартака-2».
По информации журналиста Сергея Егорова, стороны действительно близки к договоренности о сотрудничестве, однако контракт пока не подписан.
Ожидается, что 52-летний специалист заключит соглашение с московским клубом на следующей неделе.
- С июня 2016-го по май 2018-го года Пилипчук был ассистентом в «Спартаке» сначала Дмитрия Аленичева, а затем Массимо Карреры.
- После ухода из московского клуба он входил в тренерский штаб «Ахмата» и возглавлял минское «Динамо».
- «Спартак-2» по итогам 25 туров занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.
Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова