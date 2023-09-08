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    • Пилипчук раскрыл, сколько зарабатывают футболисты в Словении

    Пилипчук раскрыл, сколько зарабатывают футболисты в Словении

    Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук рассказал о зарплатах в словенском футболе.

    «Экономические возможности словенских клубов и российских клубов нельзя сравнивать.

    Диапазон зарплат зависит от уровня игроков. В ведущих клубах – в среднем от 8 до 15 тысяч евро в месяц. Тем не менее в Словении есть довольно квалифицированные футболисты. Некоторые уже появились на российском рынке», – сказал Пилипчук.

    • Пилипчук – бывший тренер словенского «Целе».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +426

      Napaleon Banapart 2 часа назад

      Если сравнить минималку для граждан и ЗП футболистов в Словении а потом сделать то же самое у нас то получится ЗП в РПЛ должна быть не выше от 110 тыЩ до 210 тыЩ рублей в месяц. Плюс минус...

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