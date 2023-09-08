Пилипчук раскрыл, сколько зарабатывают футболисты в Словении

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук рассказал о зарплатах в словенском футболе.

«Экономические возможности словенских клубов и российских клубов нельзя сравнивать.

Диапазон зарплат зависит от уровня игроков. В ведущих клубах – в среднем от 8 до 15 тысяч евро в месяц. Тем не менее в Словении есть довольно квалифицированные футболисты. Некоторые уже появились на российском рынке», – сказал Пилипчук.