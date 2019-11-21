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  • Дьяков: «Все в футбольном мире знают, что в чемпионском сезоне «Спартака» огромная заслуга Пилипчука»

Дьяков: «Все в футбольном мире знают, что в чемпионском сезоне «Спартака» огромная заслуга Пилипчука»

21 ноября 2019, 12:51
11

Бывший защитник «Ростова», «Динамо» и сборной России Виталий Дьяков рассказал о совместной работе с экс-тренером «Спартака» Романом Пилипчуком.

— В Минск-то вас как занесло?

— Позвал Роман Пилипчук. Прежде не были знакомы, но слышал о нем только хорошее. Все в футбольном мире знают, что в чемпионском сезоне «Спартака» огромная заслуга Пилипчука. Работать с ним комфортно. Михалыч и тренер прекрасный, и человек замечательный.

— Про него говорят — тактический гик.

— Это правда. Большое внимание уделяет видеоанализу, перемещениям футболистов в своих зонах, моделированию игровых ситуаций, позволяющих определенные элементы довести до автоматизма. Любого соперника разбирает досконально. Раскладывает по полочкам все-все-все. Ни одна мелочь не ускользает. Тренировки интересные, с мячом. На сборах нет безбашенной беготни, как любят отечественные специалисты.

У Пилипчука есть, чему поучиться. С точки зрения тактики, теории, понимания футбола похож на Курбана Бердыева, у которого в «Ростове» я полгода успел отыграть, – сказал Дьяков.

Доктор Лю: «Каррера хотел убрать Пилипчука еще зимой 2017 года. Он считал его конкурентом»


Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Мн Дьяков Виталий Пилипчук Роман
Комментарии (11)
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piligrim1986
1574331592
вот твое мнение уж точно всем пофиг
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moskowcity-petrv
1574331603
А развал в команде.результат кружевных действий,агента Гурцкой.
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DOCTOR PENALTY
1574335423
С такими прекрасными характеристиками в Минск не уезжают. """"""""""""""""""""""""
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батог
1574336224
Что то в Минске не задержался и с тактикой и видеоанализом как то не очень !!!
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Hektor 84
1574339069
Хорошо хоть про багаж Аленичева не вспомнил
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ИГОРЬ БОРИСОВИЧ
1574339294
Да Дьяков сморозил футбольный мир кто это Пилепчук?
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Бухбух
1574339711
Если Пилипчук, по словам Дьякова, такой супертренер, то почему еще нигде главным не работал?
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Полная Канистра
1574340263
ну и чему он тебя научил по полочкам если сам такой посредственный не растёшь у него??? горе футболист про таких говорят
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Томик
1574345276
Кто такой Дьяков только не все знают.
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Диктор
1574349793
Скажите а кто знает кто такие вообще эти Дьков и Пилипчук ? Это супер эксперты ? Или очередные выскочки ?
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