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    Дьяков: «Все в футбольном мире знают, что в чемпионском сезоне «Спартака» огромная заслуга Пилипчука»

    Бывший защитник «Ростова», «Динамо» и сборной России Виталий Дьяков рассказал о совместной работе с экс-тренером «Спартака» Романом Пилипчуком.

    — В Минск-то вас как занесло?

    — Позвал Роман Пилипчук. Прежде не были знакомы, но слышал о нем только хорошее. Все в футбольном мире знают, что в чемпионском сезоне «Спартака» огромная заслуга Пилипчука. Работать с ним комфортно. Михалыч и тренер прекрасный, и человек замечательный.

    — Про него говорят — тактический гик.

    — Это правда. Большое внимание уделяет видеоанализу, перемещениям футболистов в своих зонах, моделированию игровых ситуаций, позволяющих определенные элементы довести до автоматизма. Любого соперника разбирает досконально. Раскладывает по полочкам все-все-все. Ни одна мелочь не ускользает. Тренировки интересные, с мячом. На сборах нет безбашенной беготни, как любят отечественные специалисты.

    У Пилипчука есть, чему поучиться. С точки зрения тактики, теории, понимания футбола похож на Курбана Бердыева, у которого в «Ростове» я полгода успел отыграть, – сказал Дьяков.

    Доктор Лю: «Каррера хотел убрать Пилипчука еще зимой 2017 года. Он считал его конкурентом»


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +556

      moskowcity-petrv 31 минуту назад

      А развал в команде.результат кружевных действий,агента Гурцкой.

      0
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      Рейтинг: +6260

      piligrim1986 32 минуты назад

      вот твое мнение уж точно всем пофиг

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