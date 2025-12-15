Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Евгений Калешин
Новости
Евгений Калешин - новости
Россия
20 июня 1978 (48)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Назван российский тренер, считающий причиной поражений непосещение игроками церкви
19 сентября
Клуб РПЛ может возглавить тренер из Беларуси
23 апреля
1
«Крылья Советов» выберут нового тренера среди четырех кандидатов
6 апреля
4
«Енисей» определил 5 кандидатов на замену Тихонову
2025.12.15 09:32
В «Урале» уверены, что сыграют в стыках за выход в РПЛ в обход спортивного принципа
2025.05.13 22:44
8
«Урал» выбрал нового тренера
2025.05.13 15:38
7
Фото
Экс-тренер «Тамбова» в РПЛ стал сменщиком Калешина в клубе Первой лиги
2025.04.08 12:25
Фото
«Чайка» уволила Калешина
2025.04.07 16:25
1
Тренер «Чайки» объяснил неудачи команды недостатком молитв
2025.03.27 12:59
4
Стало известно, кого «Пари НН» рассматривает на замену Гончаренко
2025.03.14 11:04
2
Калешин прокомментировал новость, что он заменит Осинькина в «Крыльях Советов»
2025.02.10 10:05
10
Калешин после 0:5 обвинил игроков «Чайки» в невере в бога
2024.10.17 16:48
1
Фото
Калешин возглавил клуб Первой лиги
2024.08.15 13:36
1
Фото
«Алания» расторгла контракт с Калешиным
2024.05.27 12:07
2
Калешин наказан за матерное оскорбление судей
2024.05.23 17:04
«Алания» собирается уволить тренера, обматерившего судью
2024.05.22 16:29
Калешин хочет создать профсоюз для возрождения «советской тренерской школы»
2024.05.22 12:20
Калешин обматерил судью во время матча Первой лиги: «Ты чe, ***, слепой? Пидорас!»
2024.05.20 16:23
7
Генсек РФС ответил на слова Калешина о прогнившем футболе в России
2024.03.21 18:09
Калешин ограничил общение игроков «Алании» с агентами
2024.03.16 17:53
Калешин рассказал о своей поездке в Мариуполь
2023.12.28 08:00
Директор «Акрона» прокомментировал скандальное увольнение Калешина
2023.12.26 20:05
2
Видео
Бердыев и Калешин посетили Мариуполь
2023.12.25 20:55
12
Калешин прокомментировал назначение на пост тренера «Алании»
2023.12.13 00:44
6
Фото
Калешин выбрал новое место работы
2023.12.12 18:18
6
Калешин может вернуться в Первую лигу
2023.12.09 19:37
1
В «Акроне» сменщику Калешина поставили цель выйти в РПЛ
2023.12.08 08:07
1
Фото
«Акрон» назначил нового тренера вместо уволенного Калешина
2023.12.07 23:54
2
«Если русский язык не выучил – пинок под зад и огромный штраф»: Калешин – об Абаскале
2023.12.04 23:47
17
Реакция Уткина на слова Калешина о модели развития «Зенита»
2023.12.04 22:10
4
1
2
3
4
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
2
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
2
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
5
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+