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«Чайка» уволила Калешина

Сегодня, 16:25

Главный тренер «Чайки» Евгений Калешин уволен.

«Чайка» и Калешин достигли договорeнности о расторжении трудового договора по обоюдному согласию. Вместе с главным тренером команду покидает и его тренерский штаб: Михаил Семенов и Шалва Керашвили.

О назначении нового наставника клуб сообщит дополнительно.

Мы благодарим Евгения Игоревича и его коллег за проделанную работу, профессиональное отношение к делу и желаем им успехов в дальнейшей карьере!» – написал клуб.

  • «Чайка» занимает в Первой лиге 14-е место.

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Источник: телеграм-канал «Чайки»
Россия. Первая лига Чайка Калешин Евгений
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