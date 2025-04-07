«Чайка» уволила Калешина

Главный тренер «Чайки» Евгений Калешин уволен.

«Чайка» и Калешин достигли договорeнности о расторжении трудового договора по обоюдному согласию. Вместе с главным тренером команду покидает и его тренерский штаб: Михаил Семенов и Шалва Керашвили.

О назначении нового наставника клуб сообщит дополнительно.

Мы благодарим Евгения Игоревича и его коллег за проделанную работу, профессиональное отношение к делу и желаем им успехов в дальнейшей карьере!» – написал клуб.