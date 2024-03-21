Генсек РФС ответил на слова Калешина о прогнившем футболе в России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о своем отношении к резонансному высказыванию Евгения Калешина.

Экс-тренер «Акрона», ныне возглавляющий «Аланию», осенью заявил, что футбол в России разваливают, как и весь спорт.

«Я видел высказывания Калешина по поводу того, что наш футбол прогнил. Я задал вопрос, почему он так считает, владельцу «Акрона».

Не напрямую? А зачем давить на творческого человека. Я хотел понять, о чeм идeт речь. С этим вопросом и обратился.

Сказал, что мы готовы пригласить тренера в РФС. Пускай приедет и расскажет нам, о чeм он говорит. А мы ему расскажем, как организовать игру команды, какие ошибки он совершает в своей деятельности.

Любой субъект футбола имеет право на своe мнение. Просто я хотел бы получить какое-то обоснование. Он говорит обо всeм футболе или о чeм-то конкретном. Пусть расскажет, что именно он имеет в виду. Нам было бы интересно узнать, что он имеет в виду.

Может быть, он нам расскажет такое, чего мы не знаем. Либо мы сами исправимся, если он говорит дельные вещи. Либо узнаем, что кто-то вмешивается, и таких людей мы с удовольствием поправим.

Я попросил сообщить нам, о чeм речь. Мы здесь, мы готовы. Люди думают, будто РФС ничего не делает. Давайте подискутируем. Что вы имеете в виду? Чего мы не делаем или делаем неправильно?

У него есть второй монолог про тренерскую школу. Давайте пообщаемся на эту тему. Господин Калешин, вы можете сформулировать, что такое тренерская школа? Я могу. А вы?

Мы разве сказали, что в России плохие тренеры? Никогда такого не говорили. Никогда не найдeте такого в интервью с Дюковым. Речь шла об институте школы, которая была и сейчас, на наш взгляд, нуждается в реновации и усилении. Давайте обсудим. Может быть, мы вообще про одно и то же говорим?» – рассказал Митрофанов.