Тренер «Чайки» объяснил неудачи команды недостатком молитв

Главный тренер «Чайки» Евгений Калешин объяснил последние неудачи команды Первой лиги слабой религиозностью игроков.

Сообщается, что тренер говорит об этом в разгроворах с футболистами. По мнению Калешина, причиной неудовлетворительных результатов является то, что игроки «не обращаются к богу и мало молятся».