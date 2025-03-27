Главный тренер «Чайки» Евгений Калешин объяснил последние неудачи команды Первой лиги слабой религиозностью игроков.
Сообщается, что тренер говорит об этом в разгроворах с футболистами. По мнению Калешина, причиной неудовлетворительных результатов является то, что игроки «не обращаются к богу и мало молятся».
- После 25 туров Первой лиги «Чайка» идeт на 10-м месте с 25 очками.
- Клуб из Песчанокопского не побеждает в Первой лиге на протяжении 8 матчей.
- По данным Legalbet, «Чайка» может прекратить своe существование.
Источник: Legalbet