Стало известно, кого «Пари НН» рассматривает на замену Гончаренко

Инсайдер Иван Карпов раскрыл кейс защитника Данилы Ведерникова, принадлежащего «Пари НН».

«Помните историю с бутсами, которыми экс-игрок «Нижнего» Данила Ведерников «покрыл ***» спортдира и его заместителя перед уходом из команды? Так вот Владимир Рыков и Александр Удальцов не смогли оставить это без ответа и решили испортить жизнь футболисту уже в другом клубе.

Данила подписал до лета контракт с «Чайкой», снял квартиру в Ростове и готовился приступить к тренировкам на стадионе СКА. Как тут в дело вступил тренер песчанокопских Евгений Калешин. Он устроил истерику спортдиру Андрею Михееву и потребовал убрать Ведро из команды.

Причина проста: Калешину позвонил Рыков (они дружат) и сказал, что если тот рассчитывает оказаться в Нижнем, то Ведерникова в Чайке быть никак не должно. Евгений еще как мечтает об этом и они обсуждали такой вариант на случай ухода Виктора Гончаренко в будущем.

В результате «Чайка» расторгла с Ведерниковым мегаконтракт (30 тысяч рублей/месяц). И не важно, по звонку от беттинг-спонсора или нет. В ФНЛ до лета Данила играть не вправе (только в низших дивизионах) и ищет себе работу в Беларуси и Казахстане», – написал Карпов.