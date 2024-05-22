Калешин хочет создать профсоюз для возрождения «советской тренерской школы»

Главный тренер «Алании» Евгений Калешин намерен организовать тренерский профсоюз.

По данным «Спорт-Экспресса», он собирается провести съезд тренерского сообщества с целью создания «Профессиональной организации тренеров». Ее основной целью будет подписание коллективного соглашения с РФС.

Калешин считает, что это поможет выработать современный «Кодекс русского тренера», который поспособствует возрождению «советской тренерской школы». Также он полагает, что создание профсоюза поможет вывести агентскую деятельность из пространства футбольных процессов.

Планируется, что профессиональный съезд тренерского сообщества состоится в июне в Краснодаре.