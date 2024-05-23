Калешин наказан за матерное оскорбление судей

Главный тренер «Алании» Евгений Калешин наказан КДК РФС за поведение в матче Первой лиги против «СКА-Хабаровска» (1:0).

Калешин по ходу игры обматерил судей и получил красную карточку.

«В ноябре Калешин был дисквалифицирован на три матча за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц. Сейчас мы видим рецидив.

Калешин полностью признал свою вину. Он сказал, что извинился перед судьями. Они приняли извинения. Дисквалификация на один месяц, штраф – 150 тысяч рублей» – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.