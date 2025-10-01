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Янне Андерссон
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Янне Андерссон - новости
Швеция
29 сентября 1962 (64)
Тренер
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Публикации
Сборная Казахстана рассматривает трех тренеров, включая чемпиона со «Спартаком»
2025.10.01 19:55
Сборная Швеции уволила главного тренера
2023.11.20 00:15
1
Тренер сборной Швеции эмоционально отреагировал на убийство двух фанатов в центре Брюсселя
2023.10.17 00:55
4
Тренер Швеции – о Польше в финале стыков: «Верное решение в отношении России, но неприемлемое со спортивной точки зрения»
2022.03.09 00:12
11
Тренер Швеции Андерссон – после вылета от Украины: «Закончилось все прекрасное, что мы строили сообща»
2021.06.30 09:36
Тренер Швеции Андерссон – о вылете от Украины: «Мой самый горький опыт. В раздевалке была тишина»
2021.06.30 07:45
3
Тренер сборной Швеции: «Ибрагимович сыграет важную роль на Евро-2020»
2021.03.16 21:28
2
Ибрагимович может возобновить международную карьеру. Он встретился с главным тренером сборной
2020.11.27 08:16
4
Тренер сборной Швеции Андерссон не исключил возвращение в команду Ибрагимовича
2020.01.05 12:19
5
Семак – об интересе «Зенита» к Андерссону: «Не занимаюсь поиском главного тренера для клуба»
2019.11.21 14:23
9
Медведев – об информации про интерес к Андерссону: «Не смешите, а то у меня губы потрескаются»
2019.11.19 22:25
7
Fotbollskanalen: главный тренер сборной Швеции Андерссон может возглавить «Зенит»
2019.11.19 20:25
23
Тренер Швеции: «Если мы не пройдем на Евро – это будет очень грустно»
2018.11.21 06:18
Главный тренер Швеции – об игре с Россией: «Нужно побеждать. Нас ждет настоящий финал»
2018.11.19 20:55
8
Тренер Швеции Андерссон: «Довольны игрой. Играли так, как и хотели»
2018.10.12 07:15
1
Тренер Швеции: «Уважаем сборную России, но мы нацелены на победу»
2018.10.11 09:44
2
Тренер сборной Швеции не удивлен интересу к Гранквисту со стороны «Манчестер Юнайтед»
2018.10.04 15:20
Тренер Швеции: «Матч с Германией? Финал игры – худший в моей карьере»
2018.06.24 01:16
1
Тренер сборной Швеции: «Златан на ЧМ? Он не говорил мне, что хочет поехать»
2018.04.22 15:16
3
Андерссон: «Ибрагимович не входит в планы сборной Швеции на чемпионат мира»
2018.04.20 14:30
6
Тренер сборной Швеции опроверг информацию о возвращении Ибрагимовича
2018.03.02 16:29
3
Экс-игрок сборной Швеции: «Ибрагимович был грузом, который несла вся команда»
2017.11.10 18:36
6
Главный тренер сборной Швеции: «Мы можем пройти Италию»
2017.10.17 22:07
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