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    Янне Андерссон - статистика

    Тренер
    Имя Янне
    Фамилия Андерссон
    Команда Швеция
    Гражданство Швеция
    Дата рождения 29 сентября 1962
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    24.03.2023 Швеция 0 : 3 Бельгия Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
    27.03.2023 Швеция 5 : 0 Азербайджан Отбор ЧЕ-2024, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Швеция 8 1 1 6
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.03.2023 Швеция 0 : 3 Бельгия
    27.03.2023 Швеция 5 : 0 Азербайджан
    20.06.2023 Австрия 0 : 0 Швеция
    09.09.2023 Эстония 0 : 0 Швеция
    12.09.2023 Швеция 0 : 0 Австрия
    16.10.2023 Бельгия 0 : 0 Швеция
    16.11.2023 Азербайджан 0 : 0 Швеция
    19.11.2023 Швеция 0 : 0 Эстония
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