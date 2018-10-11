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    Какой вы футболист?

    Тренер Швеции: «Уважаем сборную России, но мы нацелены на победу»

    Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон рассказал, что после поражения от Турции его команда сделала выводы, которые должны помочь обыграть Россию в третьем туре Лиги наций.

    «У нас такой настрой: если мы играем, то хотим побеждать. Мы сделали выводы из игры с Турцией. С уважением относимся к российской команде, но нацелены на победу.

    Наши игроки находятся в хорошей форме, они бодры. Новички здорово влились в команду. Например, Сотирис Папаяннопулос – он был на сборах зимой, хорошо себя показал. Этот игрок набрал хорошую форму, показывает классный футбол. Вопросов по нему нет», – сказал Андерссон.

    Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция пройдет в четверг, 11 октября, в Калининграде в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Р-Спорт

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    11.10.2018 09:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 18:29

      Грека натурализовали. Но у нас бразильцы чего стоят.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 11 октября 2018, 13:56

      Думаю наши нацелены на то же...))

      3
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