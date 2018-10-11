Тренер Швеции: «Уважаем сборную России, но мы нацелены на победу»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон рассказал, что после поражения от Турции его команда сделала выводы, которые должны помочь обыграть Россию в третьем туре Лиги наций.

«У нас такой настрой: если мы играем, то хотим побеждать. Мы сделали выводы из игры с Турцией. С уважением относимся к российской команде, но нацелены на победу.

Наши игроки находятся в хорошей форме, они бодры. Новички здорово влились в команду. Например, Сотирис Папаяннопулос – он был на сборах зимой, хорошо себя показал. Этот игрок набрал хорошую форму, показывает классный футбол. Вопросов по нему нет», – сказал Андерссон.

Матч третьего тура Лиги наций Россия – Швеция пройдет в четверг, 11 октября, в Калининграде в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.