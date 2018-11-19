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    Главный тренер Швеции  – об игре с Россией: «Нужно побеждать. Нас ждет настоящий финал»

    Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги наций против России.

    «Интрига в группе живая. Завтра нас ждет настоящий финал! Нужно побеждать.

    Завтра мы встречаемся с командой, которая, так же как и мы, вышла в четвертьфинал чемпионата мира, у нее много физически крепких игроков. Нас ждет равная борьба – во всяком случае в начале матча», – сказал Андерсон.

    Россия не выиграла досрочно группу Лиги наций. Но шанс все равно хороший

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Чемпионат»

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    19.11.2018 20:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 20 ноября 2018, 14:21

      Работа в сборной Швеции показала что Андерссон хороший специалист ,сколотивший крепкую команду. Не легко будет нашим удержать даже ничью.

      1
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 20 ноября 2018, 00:27

      Шведы сильнее!!! Нашим удачи и везения!!!

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      Рейтинг: +3782

      anatolich72 20 ноября 2018, 00:12

      Будем посмотреть.

      0
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      Рейтинг: -29

      gradoveivan 19 ноября 2018, 23:41

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/blodka

      -1
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      Рейтинг: -5

      Govy 19 ноября 2018, 22:38

      Не сомневаюсь,что Шведы перебегают наш колхоз...

      0
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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 19 ноября 2018, 22:29

      Янне, не делай себе нервы,будет Вам 2-0 и счастье поздним вечером!!!Кто бы сомневался,но не я...

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      Рейтинг: +2104

      upiter622 19 ноября 2018, 21:40

      Проиграете!

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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 19 ноября 2018, 21:09

      Так победите, у нас в атаке играть некому, да и Лунев в раме

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