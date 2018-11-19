Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги наций против России.

«Интрига в группе живая. Завтра нас ждет настоящий финал! Нужно побеждать.

Завтра мы встречаемся с командой, которая, так же как и мы, вышла в четвертьфинал чемпионата мира, у нее много физически крепких игроков. Нас ждет равная борьба – во всяком случае в начале матча», – сказал Андерсон.

Россия не выиграла досрочно группу Лиги наций. Но шанс все равно хороший

Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

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