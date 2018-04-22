Тренер сборной Швеции: «Златан на ЧМ? Он не говорил мне, что хочет поехать»

В начале статьи написано "Андерссон", а далее по тексту уже "Андрессон." И такие ошибки почти в каждой статье. Ребята, пора заканчивать с безграмотностью и выходить на новый уровень. За остальной труд,- спасибо!
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал информацию о возможном вызове форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в шведскую команду.
«Он не говорил мне, что хочет поехать на ЧМ. Когда он будет готов принять решение, он может позвонить мне и мы обсудим это.
В конце концов, я тренер и я принимаю решения. Но сейчас мне есть чем заняться, кроме того чтобы думать «а что если?...» – сказал Андерссон.
Юнссон: «Ибрагимович не нужен сборной Швеции на ЧМ. Мы справляемся и без этого эгоиста»