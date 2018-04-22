Тренер сборной Швеции: «Златан на ЧМ? Он не говорил мне, что хочет поехать»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал информацию о возможном вызове форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в шведскую команду.

«Он не говорил мне, что хочет поехать на ЧМ. Когда он будет готов принять решение, он может позвонить мне и мы обсудим это.

В конце концов, я тренер и я принимаю решения. Но сейчас мне есть чем заняться, кроме того чтобы думать «а что если?...» – сказал Андерссон.

Юнссон: «Ибрагимович не нужен сборной Швеции на ЧМ. Мы справляемся и без этого эгоиста»