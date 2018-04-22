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    Тренер сборной Швеции: «Златан на ЧМ? Он не говорил мне, что хочет поехать»

    Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал информацию о возможном вызове форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в шведскую команду.

    «Он не говорил мне, что хочет поехать на ЧМ. Когда он будет готов принять решение, он может позвонить мне и мы обсудим это.

    В конце концов, я тренер и я принимаю решения. Но сейчас мне есть чем заняться, кроме того чтобы думать «а что если?...» – сказал Андерссон.

    Юнссон: «Ибрагимович не нужен сборной Швеции на ЧМ. Мы справляемся и без этого эгоиста»

    Источник: Goal.com

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    22.04.2018 15:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 22 апреля 2018, 17:03

      В начале статьи написано "Андерссон", а далее по тексту уже "Андрессон." И такие ошибки почти в каждой статье. Ребята, пора заканчивать с безграмотностью и выходить на новый уровень. За остальной труд,- спасибо!

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 22 апреля 2018, 16:36

      Или тут то же, что и у Черчесова с Игорем Денисовым?

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 22 апреля 2018, 16:24

      Ну, он может быть телефон забыл... Позвони сам, не будь индюком!

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