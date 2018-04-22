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  • Тренер сборной Швеции: «Златан на ЧМ? Он не говорил мне, что хочет поехать»

Тренер сборной Швеции: «Златан на ЧМ? Он не говорил мне, что хочет поехать»

22 апреля 2018, 15:16
3

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал информацию о возможном вызове форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в шведскую команду.

«Он не говорил мне, что хочет поехать на ЧМ. Когда он будет готов принять решение, он может позвонить мне и мы обсудим это.

В конце концов, я тренер и я принимаю решения. Но сейчас мне есть чем заняться, кроме того чтобы думать «а что если?...» – сказал Андерссон.

Юнссон: «Ибрагимович не нужен сборной Швеции на ЧМ. Мы справляемся и без этого эгоиста»

Источник: Goal.com
Чемпионат мира Швеция Ибрагимович Златан Андерссон Янне
Комментарии (3)
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vick-north-west
1524403491
Ну, он может быть телефон забыл... Позвони сам, не будь индюком!
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vick-north-west
1524404186
Или тут то же, что и у Черчесова с Игорем Денисовым?
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Антибиотик
1524405789
В начале статьи написано "Андерссон", а далее по тексту уже "Андрессон." И такие ошибки почти в каждой статье. Ребята, пора заканчивать с безграмотностью и выходить на новый уровень. За остальной труд,- спасибо!
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