Тренер Швеции: «Если мы не пройдем на Евро – это будет очень грустно»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон рассказал о тактике, которая принесла победу его команде в матче Лиги наций с Россией.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Швеция – Россия завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Швеция по итогам турнира обошла Россию в таблице, выйдя в Лигу А.

– В первом тайме часто использовали фланги. Была ставка на навесы?

– Была идея, чтобы выстраивать игру на одной половине поля, а потом делать перевод на другую, подключать защитников. В первом тайме это неплохо получалось. Во многом играли от соперника, отсекали их нападающих. Нам иногда сложно играть с командами, которые высоко поднимают защитников и прессингуют. Сегодня мы показали, что мы команда, которая может играть не только в контратаку, мы показали наши другие качества, и этим довольны.

– Когда вы решили, что Кристоффер Ольссон будет играть? Что вы ему сказали перед матчем?

– Мы этот состав уже тренировали всю неделю. Немного изменили баланс и ситуацию в атаке. Предполагали, что Россия будет играть низко, потому что их устраивала ничья. Нужен был креативный полузащитник. Говорят, что есть неопытные игроки. Опыт можно получить только через игру. Вечером накануне игры обычно я сообщаю состав. Так же было и вчера.

– Ларссон появлялся и слева, и справа. Это ваша инициатива?

– В целом мы хотели активизировать правый фланг, чтобы Люстиг включался на более ранней стадии атаки. Тогда Ларссон уходил в глубину. То же самое было на левом фланге, когда Классон смещался в середину. Тогда мы переходили на 3-5-2 в атаке. Ларссон много работает, делает диагональные забегания. Это очень умный игрок, который отлично справился со своей ролью.

– Гол Берга был очень важен для него эмоционально.

– Он наш лучший форвард, создает полную картину игры, как в свое время делал Тойвонен. Это очень целостный игрок. Например, в Турции наша защита начиналась с него, он направлял их атаки. По своей сути он бомбардир, но по ряду причин ему не везло, не шел мяч в ворота. Я очень обрадовался, что наконец-то он смог забить, хотя фаворитов среди игроков у меня нет.

– Перед матчем Линделеф говорил с журналистом о лидерских качествах.

– Он очень важен для нас при игре от обороны. Если команда использует высокий прессинг, то мы стараемся не рисковать. Сегодня Россия играла низко, Линделеф и Гранквист сыграли отлично. Линделеф может спокойно водить мяч, так он успокаивает всю команду. Партнеры знают, что он не потеряет мяч, начинают открываться. Мы видим, что мы больше должны поверить в себя в плане игры с мячом. Надеюсь, дальше мы это увидим.

– Вы вышли в дивизион А. Что это означает для будущего?

– Из-за матча с Турцией дома до сих пор болит сердце. Мы выиграли группу, я доволен. При жеребьевке в квалификации Евро мы будем во второй корзине. Если мы не пройдем на Евро, что будет очень грустно, у нас будет еще один шанс, плюс дальше мы будем играть в дивизионе А. Матчи с Россией и Турцией я рассматриваю как единое целое. Они должны дать веру в себя всем, кто причастен к команде.

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