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    Руд Крол - статистика

    Тренер
    Имя Руд
    Фамилия Крол
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 24 марта 1949
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тунис 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.03.2014 Колумбия 1 : 1 Тунис
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