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Эрнесто Вальверде
Новости
Эрнесто Вальверде - новости
Испания
4 февраля 1964 (62)
Тренер
Статистика
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Фото
«Атлетик» объявил имя нового главного тренера
5 мая
Примера. «Барселона» закрыла сезон гостевой победой над «Атлетиком» Вальверде (3:0), у Левандовского дубль
2025.05.25 23:55
Флик – 3-й тренер в истории «Барселоны», стартовавший с 7 побед в Примере
2024.09.26 01:00
1
«Атлетик» заменил вратаря ради статистики и проиграл
2024.05.16 13:29
Симеоне стал рекордсменом чемпионата Испании
2024.05.13 20:20
Хави проиграл гонку за звание лучшего тренера Примеры в феврале
2024.02.26 21:09
Прокуратура допросит бывших тренеров «Барселоны» по делу о возможном подкупе судей
2023.03.14 07:59
Вальверде в третий раз в карьере возглавил «Атлетик»
2022.06.30 12:35
Вальверде нашел себе новый клуб. После ухода из «Барселоны» тренер два года без работы
2022.06.26 23:19
1
Энрике может покинуть сборную Испании после ЧМ-2022. Марселино и Вальверде – кандидаты на замену
2022.03.24 20:44
Экс-тренер «Барсы» Вальверде может возглавить «Атлетико» вместо Симеоне
2022.02.19 16:29
2
Экс-тренер «Барселоны» Вальверде может возглавить «Лидс»
2022.02.11 16:32
Вальверде может временно возглавить «МЮ», а позже перейти на постоянную работу
2021.11.23 20:27
1
Вальверде – об отношениях с Месси: «Людям лучше не знать правды»
2021.08.19 20:27
2
Журналист Романо: «Тоттенхэм» рассматривает кандидатуры Вальверде, Рангника и тен Хага
2021.06.19 15:57
Вальверде может возглавить «Марсель» вместо Виллаш-Боаша
2021.01.25 08:38
Вальверде может возглавить «Валенсию»
2020.06.29 07:53
Вальверде: «Работа в АПЛ? Предпочел бы поехать в Австралию»
2020.02.14 14:32
1
Абидаль заявил, что многие игроки «Барселоны» были недовольны Вальверде. Месси попросил назвать конкретные имена
2020.02.05 00:25
9
Mundo Deportivo: Вальверде расплакался во время прощания с игроками «Барселоны»
2020.01.16 08:54
2
Фото
Суарес – Вальверде: «Запомню все позитивные вещи, которым вы меня научили»
2020.01.14 20:23
1
Бартомеу – об отставке Вальверде: «Мне хотелось бы сделать все по-другому. Все держалось в секрете, но так получилось»
2020.01.14 18:54
Фото
Месси – Вальверде: «Спасибо за все, мистер. Уверен, вы добьетесь успеха везде»
2020.01.14 17:41
7
«Успехов команде и удачи Сетьену». Опубликовано прощальное письмо Вальверде фанатам «Барсы»
2020.01.14 14:42
1
Впервые с 2003 года «Барселона» сменила тренера посреди сезона
2020.01.14 01:50
Официально: «Барселона» уволила Вальверде
2020.01.14 01:27
4
Журналист Ромеро: «Барселона» не договорилась с Вальверде о расторжении контракта
2020.01.14 00:27
1
AS: Сетьен – фаворит на пост главного тренера «Барселоны»
2020.01.13 21:53
6
Football Espana: «Барселона» уведомила Вальверде о разрыве контракта
2020.01.13 18:45
21
Совет директоров «Барселоны» сегодня обсудит будущее Вальверде
2020.01.13 17:29
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