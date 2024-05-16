«Атлетик» заменил вратаря ради статистики и проиграл

«Атлетик», предположительно, заменил вратаря Унаи Симона на 61-й минуте матча 36-го тура Примеры с «Сельтой» (1:2), чтобы не испортить ему статистику пропущенных голов.
К тому моменту команда из Бильбао вела в счете 1:0. Вместо Симона вышел Хулен Агирресабала, который пропустил мячи на 68-й и 71-й минутах.
Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде не признал, что сделал замену ради статистики Симона, претендующего на «Трофей Саморы» – приз лучшему вратарю сезона в чемпионате Испании.
«У нас два отличных вратаря, и оба могут сыграть. Мне нечего комментировать. Эта замена – такая же, как и любая другая. Так обычно не делают? Что ж, мы сделали», – сказал Вальверде.
- «Трофей Саморы» вручается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру. Вратарю засчитывается проведенный матч, если он отыграет не менее 60 минут.
- Симон лидирует в списке претендентов на приз – он пропускает в среднем 0,94 гола за матч. Следом идут Алекс Ремиро из «Реал Сосьедад» (1,03), Марк-Андре тер Стеген из «Барселоны» (1,04) и Георгий Мамардашвили из «Валенсии» (1,06).
- Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин пропускает в среднем 0,6 гола за матч, но не сможет получить этот приз, так как на его счету будет меньше 28 игр в Ла Лиге за сезон.