«Атлетик» заменил вратаря ради статистики и проиграл

«Атлетик», предположительно, заменил вратаря Унаи Симона на 61-й минуте матча 36-го тура Примеры с «Сельтой» (1:2), чтобы не испортить ему статистику пропущенных голов.

К тому моменту команда из Бильбао вела в счете 1:0. Вместо Симона вышел Хулен Агирресабала, который пропустил мячи на 68-й и 71-й минутах.

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде не признал, что сделал замену ради статистики Симона, претендующего на «Трофей Саморы» – приз лучшему вратарю сезона в чемпионате Испании.

«У нас два отличных вратаря, и оба могут сыграть. Мне нечего комментировать. Эта замена – такая же, как и любая другая. Так обычно не делают? Что ж, мы сделали», – сказал Вальверде.