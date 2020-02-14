Вальверде: «Работа в АПЛ? Предпочел бы поехать в Австралию»

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, где хотел бы продолжить карьеру.

«Меня спрашивают: «Что насчет АПЛ?» А я отвечаю: «Вообще-то, я бы предпочел поехать в Австралию». Футбольная карьера не длится вечно, и иногда задумываешься о том, чтобы воспользоваться возможностью пожить в необычных местах», – сказал Вальверде.