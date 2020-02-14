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Вальверде: «Работа в АПЛ? Предпочел бы поехать в Австралию»

14 февраля 2020, 14:32
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Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, где хотел бы продолжить карьеру.

«Меня спрашивают: «Что насчет АПЛ?» А я отвечаю: «Вообще-то, я бы предпочел поехать в Австралию». Футбольная карьера не длится вечно, и иногда задумываешься о том, чтобы воспользоваться возможностью пожить в необычных местах», – сказал Вальверде.

  • Вальверде возглавлял «Барсу» с лета 2017 года.
  • Под его руководством команда выиграла четыре трофея.
  • После отставки Вальверде тренером стал Кике Сетьен.

Источник: Goal
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Вальверде Эрнесто
Комментарии (1)
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Cules2013
1581703360
аххахх, неожиданно... Сетьен и Вальверде просто доки в плане интервью))) Один с другим соревнуются, кто более смешно ответит на вопрос, вот только, кажется, шутить они изначально не собирались, а от того чего-то даже грустно становится.
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