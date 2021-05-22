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Эрнесто Вальверде
Материалы
Эрнесто Вальверде - материалы
Испания
4 февраля 1964 (62)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Кто такой Руй Витория – похоже, новый тренер «Спартака»
Из-за его назначения в руководстве клуба произошло изменение.
22.05.2021 13:11
15
Эта «Барселона» увязла в скандалах: штраф за Гризманна, увольнение тренера, ссора Месси и спортдиректора
Видаль вообще жаловался из-за денег.
05.02.2020 16:20
4
Вальверде сделал «Барсу» трусливой и однотипной. Теперь его увольняют
Странно, что только сейчас.
13.01.2020 20:00
29
«Барса» считает, что Видаль провоцирует клуб на трансфер: он подал иск из-за невыплаты бонусов по прошлому сезону
Все это на фоне интереса «Интера».
05.01.2020 12:32
2
Какой тренер нужен «Барселоне»?
Мы выделили 4 кандидата.
24.09.2019 18:56
27
«Барса» и «Реал» – разочарование. Тренеры нервничают, лидеры не тащат
Команды нервничают на старте сезона.
22.09.2019 13:23
4
«Барса» уничтожила «Ливерпуль» и интригу в полуфинале
Кажется, первый финалист ЛЧ уже определен.
02.05.2019 00:06
30
В Лиге чемпионов Лангле сыграл больше Месси и Суареса. Сегодня он выйдет против «Ливерпуля»
Главные факты о Клемане Лангле.
01.05.2019 12:16
7
«МЮ» хорошо перекрыл Месси, но ничего не придумал в атаке
Много фолов, мало ударов.
11.04.2019 00:51
7
Крупнейшие доходы тренеров сейчас и пять лет назад. Главный шок – в топ попал Анри
Раньше в России тоже были гигантские зарплаты.
02.04.2019 13:27
6
«Барса» разгромила проблемный «Реал». Лопетеги – все?
Вальверде просто унизил соперника игрой.
28.10.2018 20:10
17
Провалиться в «Барсе», но показать гения в «Боруссии»
6 голов в трех турах – как тебе такое, Лео Месси?
06.10.2018 22:20
5
«Барселона» разгромно выиграла Кубок Испании. Но сезон не спасти
Тот момент, когда привычный трофей ничего не решает.
22.04.2018 00:20
22
«Барселона» объявила о назначении Вальверде. Озвучена возможная зарплата Манчини в «Зените». Дайджест событий дня
Кучук может сменить Семина в «Локомотиве». Месси получит «Золотую бутсу». Чемпионат Италии стал самым результативным среди топ-5 лиг. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
29.05.2017 21:30
6
Гризманн все ближе к «МЮ». Бердыев вернется в «Рубин». Дайджест событий дня
«Манчестер Юнайтед» будет платить Гризманну 14 млн евро в год. «Барселону» может возглавить Куман. Новосельцев намерен уйти из «Зенита». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
24.05.2017 20:00
9
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Главные новости
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
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«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
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