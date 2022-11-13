Эрнесто Вальверде - статистика
Тренер
|Имя
|Эрнесто
|Фамилия
|Вальверде
|Команда
|Атлетик
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|4 февраля 1964
|Имя
|Эрнесто
|Фамилия
|Вальверде
|Команда
|Атлетик
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|4 февраля 1964
|Дата
|Матч
|Турнир
|17.03.2023
|Вальядолид
|1 : 3
|Атлетик
|Испания. Примера, 26 тур
|01.04.2023
|Атлетик
|0 : 0
|Хетафе
|Испания. Примера, 27 тур
|04.04.2023
|Атлетик
|1 : 1
|Осасуна
|Испания. Кубок, 1/2 финала
|08.04.2023
|Эспаньол
|1 : 2
|Атлетик
|Испания. Примера, 28 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Атлетик
|7
|5
|1
|1
|Дата
|Матч
|13.11.2022
|Альсира
|0 : 2
|Атлетик
|20.12.2022
|Сестао Ривер
|0 : 1
|Атлетик
|05.01.2023
|Эльденсе
|1 : 6
|Атлетик
|18.01.2023
|Атлетик
|1 : 0
|Эспаньол
|26.01.2023
|Валенсия
|1 : 3
|Атлетик
|01.03.2023
|Осасуна
|1 : 0
|Атлетик
|04.04.2023
|Атлетик
|1 : 1
|Осасуна