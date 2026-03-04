Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Эрнесто Вальверде
Статистика
Эрнесто Вальверде - статистика
Испания
4 февраля 1964 (62)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Суперкубок Испании 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Суперкубок Испании 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Примера 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Суперкубок Испании 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Суперкубок Испании 2018
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Суперкубок Испании 2017
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Суперкубок Испании 2015
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
В
П
Н
Атлетик
5
3
2
0
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал Сосьедад
1 : 0
04.03.2026
Атлетик
Испания. Кубок, 1/2 финала
Атлетик
0 : 1
11.02.2026
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/4 финала
Валенсия
1 : 2
04.02.2026
Атлетик
Испания. Кубок, 1/8 финала
Леонеса
3 : 4
13.01.2026
Атлетик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Оуренсе
0 : 1
18.12.2025
Атлетик
Главные новости
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
4
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
4
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
Вчера, 21:45
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+