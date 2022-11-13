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    Эрнесто Вальверде - статистика

    Тренер
    Имя Эрнесто
    Фамилия Вальверде
    Команда Атлетик
    Гражданство Испания
    Дата рождения 4 февраля 1964
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    17.03.2023 Вальядолид 1 : 3 Атлетик Испания. Примера, 26 тур
    01.04.2023 Атлетик 0 : 0 Хетафе Испания. Примера, 27 тур
    04.04.2023 Атлетик 1 : 1 Осасуна Испания. Кубок, 1/2 финала
    08.04.2023 Эспаньол 1 : 2 Атлетик Испания. Примера, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Атлетик 7 5 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.11.2022 Альсира 0 : 2 Атлетик
    20.12.2022 Сестао Ривер 0 : 1 Атлетик
    05.01.2023 Эльденсе 1 : 6 Атлетик
    18.01.2023 Атлетик 1 : 0 Эспаньол
    26.01.2023 Валенсия 1 : 3 Атлетик
    01.03.2023 Осасуна 1 : 0 Атлетик
    04.04.2023 Атлетик 1 : 1 Осасуна
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