Экс-тренер «Барсы» Вальверде может возглавить «Атлетико» вместо Симеоне

«Атлетико» ищет нового тренера на случай ухода Диего Симеоне.

Приоритетный вариант – Эрнесто Вальверде, ранее возглавлявший «Барселону».

При этом Симеоне покинет занимаемый пост, если только сам этого захочет.

«Атлетико» идет на 5-м месте в Примере.

Симеоне тренирует команду с декабря 2011 года.

Вальверде работал в «Барсе» с июля 2017-го по январь 2020-го года.

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