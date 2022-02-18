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    Экс-тренер «Барсы» Вальверде может возглавить «Атлетико» вместо Симеоне

    «Атлетико» ищет нового тренера на случай ухода Диего Симеоне.

    Приоритетный вариант – Эрнесто Вальверде, ранее возглавлявший «Барселону».

    При этом Симеоне покинет занимаемый пост, если только сам этого захочет.

    • «Атлетико» идет на 5-м месте в Примере.
    • Симеоне тренирует команду с декабря 2011 года.
    • Вальверде работал в «Барсе» с июля 2017-го по январь 2020-го года.

    «Атлетико» близок к подписанию 18-летнего вингера «Порту» Карвалью

    «Атлетико» ищет нового тренера. В клубе считают, что Симеоне потерял связь с раздевалкой

    Примера. «Атлетико» дома проиграл «Леванте», который идет на последнем месте

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 16:29
    Комментарии4
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      Рейтинг: +502

      Demgel 48 минут назад

      Все зависит от результатов в Ла Лиге и ЛЧ.С другой стороны если Диего Мадрид надоел то на него спрос найдется.Вопрос какая команда подойдет!?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2276

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Чем Симионе неоугодил?

      0
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      Рейтинг: +502

      Demgel > СуперПАВ9 51 минуту назад

      На случай если он захочет уйти,но лично я в это не верю.Команда действующий чемпион Испании.

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      Рейтинг: +4520

      FENIX-SL > СуперПАВ9 22 минуты назад

      его в Зеньку зовут видать

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