Экс-тренер «Барсы» Вальверде может возглавить «Атлетико» вместо Симеоне

Все зависит от результатов в Ла Лиге и ЛЧ.С другой стороны если Диего Мадрид надоел то на него спрос найдется.Вопрос какая команда подойдет!?
«Атлетико» ищет нового тренера на случай ухода Диего Симеоне.
Приоритетный вариант – Эрнесто Вальверде, ранее возглавлявший «Барселону».
При этом Симеоне покинет занимаемый пост, если только сам этого захочет.
- «Атлетико» идет на 5-м месте в Примере.
- Симеоне тренирует команду с декабря 2011 года.
- Вальверде работал в «Барсе» с июля 2017-го по январь 2020-го года.
«Атлетико» близок к подписанию 18-летнего вингера «Порту» Карвалью
«Атлетико» ищет нового тренера. В клубе считают, что Симеоне потерял связь с раздевалкой
Примера. «Атлетико» дома проиграл «Леванте», который идет на последнем месте