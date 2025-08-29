Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Винченцо Монтелла
Новости
Винченцо Монтелла - новости
Италия
18 июня 1974 (52)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Сборная Турции уволила главного тренера
10 октября
1
Монтелла заявил, что Турция не заслужила вылета с ЧМ-2026
26 июня
7
Тренер Турции извинился за вылет с ЧМ-2026
20 июня
2
«Фенербахче» рассматривает восемь тренеров на замену Моуринью
2025.08.29 19:00
2
Раньери предложил «Роме» шесть тренеров
2025.04.10 22:10
1
«Рома» составила шорт-лист кандидатов на тренерский пост с лета
2024.12.13 19:16
2
«Манчестер Юнайтед» хочет переманить тренера сборной Турции
2024.10.17 22:33
Рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2024, финалист де ла Фуэнте – на 13-м месте
2024.07.11 23:35
Главный тренер Турции: «Мы входим в пятерку лучших сборных Европы»
2024.07.07 03:03
3
Эрдоган побывал в раздевалке сборной Турции после поражения от Нидерландов
2024.07.07 02:36
Тренер сборной Турции считает, что команду незаслуженно критикуют на Евро-2024
2024.06.27 10:27
Видео
Тренер Турции был раздражен, что его не узнали на Евро-2024 и не пускали на стадион
2024.06.23 15:38
2
Главный тренер сборной Турции прокомментировал разгромное поражение от Португалии
2024.06.23 01:03
Фото
Названо имя нового главного тренера сборной Турции
2023.09.21 19:45
Монтелла: «Отель, в котором я обычно живу в Адане, загорелся из-за землетрясения»
2023.02.06 20:52
Тренер Монтелла прокомментировал уход Дзюбы из «Демирспора»
2022.11.09 19:52
У Дзюбы нет конфликта с Монтеллой. Он в хорошем настроении и ждет шанса в «Демирспоре»
2022.10.24 15:52
Тренер «Демирспора»: «Дзюба с нетерпением ждет своего шанса»
2022.09.13 07:58
2
Монтелла: «Дзюба оказывает большое влияние на раздевалку»
2022.09.03 13:13
5
«Пришлось посадить его на стул». Монтелла – о первой встрече с Дзюбой
2022.09.03 11:19
3
Тренер «Адана Демирспора» Монтелла назвал главную задачу Дзюбы на поле
2022.09.03 10:29
Директор «Адана Демирспора» ответил на вопрос о форме Дзюбы
2022.09.02 16:50
2
Видео
Балотелли и Монтелла едва не подрались после матча с «Умраниеспором»
2022.08.28 17:29
4
Главный тренер «Демирспора» оценил дебют Дзюбы за турецкий клуб
2022.08.23 07:49
Тренер «Адана Демирспора» Монтелла доволен формой Дзюбы
2022.08.20 14:34
Джеко вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров «Ромы»
2020.02.24 06:15
1
«Фиорентина» отправила Монтеллу в отставку
2019.12.21 14:02
1
Ди Марцио: «Фиорентина» уволит Монтеллу после разгрома от «Ромы»
2019.12.21 12:55
1
Гаттузо может возглавить «Фиорентину»
2019.12.02 06:46
1
Спаллетти может возглавить «Фиорентину»
2019.11.12 07:19
1
2
3
4
5
Главные новости
Фото
Винисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
21:13
Видео
Реакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
10
Видео
Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
8
Фото
Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
5
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
2
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
11
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+