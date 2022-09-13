Тренер «Демирспора»: «Дзюба с нетерпением ждет своего шанса»

Главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла прокомментировал победу над «Трабзонспором» (3:2) в 6-м туре чемпионата Турции..

«На протяжении всего матча у нас было много голевых моментов. Единственное, о чем мы сожалеем, так это о том, что мы не смогли превратить эти моменты в большее количество голов. Как тренер я хочу от всего сердца поздравить своих игроков.

У «Трабзонспора» очень хороший состав. В таких матчах легче проиграть, но мы вышли победителями. Если бы мы не выиграли эту игру, мы бы очень расстроились.

Нельзя играть весь сезон без нападающего. Ассомбалонга и Дзюба с нетерпением ждут своего шанса», – приводит слова Монтеллы Medyagazete.com.