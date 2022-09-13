Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Тренер «Демирспора»: «Дзюба с нетерпением ждет своего шанса»

    Главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла прокомментировал победу над «Трабзонспором» (3:2) в 6-м туре чемпионата Турции..

    «На протяжении всего матча у нас было много голевых моментов. Единственное, о чем мы сожалеем, так это о том, что мы не смогли превратить эти моменты в большее количество голов. Как тренер я хочу от всего сердца поздравить своих игроков.

    У «Трабзонспора» очень хороший состав. В таких матчах легче проиграть, но мы вышли победителями. Если бы мы не выиграли эту игру, мы бы очень расстроились.

    Нельзя играть весь сезон без нападающего. Ассомбалонга и Дзюба с нетерпением ждут своего шанса», – приводит слова Монтеллы Medyagazete.com.

    • Дзюба весь матч провел на скамейке запасных.
    • Он перешел в «Демирспор» летом.

    Новости по теме
    Колыванов: «Соболев себя считает суперзвездой, которой он не является. Даже Дзюба себя так не вел» 4
    Суперлига. «Адана Демирспор» без Дзюбы победил действующего чемпиона Турции 1
    Дзюба – в запасе на матч с действующим чемпионом Турции 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11