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    Главный тренер «Демирспора» оценил дебют Дзюбы за турецкий клуб

    Главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла прокомментировал дебют нападающего Артема Дзюбы за турецкий клуб.

    «Мы не ощутили отсутствия Балотелли. Думаю, Дзюба уже готов», – сказал Монтелла после игры.

    • «Демирспор» уступил со счетом 2:4.
    • 34-летний россиянин вышел в старте и был заменен на 87-й минуте.
    • Дзюба получил самую высокую оценку в своей команде от SofaScore – 7,4.

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    Источник: De Marke Sports

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    Сегодня, 07:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11466

      Алексей З 1 час назад

      Пожелаем ему удачи.
      Хотелось бы без ложного патриотизма обойтись.
      Дзюба забил, молодец , но команда уступила 2:4, может не стоит хвалебных од петь ?

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