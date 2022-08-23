Главный тренер «Демирспора» оценил дебют Дзюбы за турецкий клуб

Главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла прокомментировал дебют нападающего Артема Дзюбы за турецкий клуб.

«Мы не ощутили отсутствия Балотелли. Думаю, Дзюба уже готов», – сказал Монтелла после игры.