Главный тренер «Демирспора» оценил дебют Дзюбы за турецкий клуб

Пожелаем ему удачи.
Хотелось бы без ложного патриотизма обойтись.
Дзюба забил, молодец , но команда уступила 2:4, может не стоит хвалебных од петь ?
Главный тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла прокомментировал дебют нападающего Артема Дзюбы за турецкий клуб.
«Мы не ощутили отсутствия Балотелли. Думаю, Дзюба уже готов», – сказал Монтелла после игры.
- «Демирспор» уступил со счетом 2:4.
- 34-летний россиянин вышел в старте и был заменен на 87-й минуте.
- Дзюба получил самую высокую оценку в своей команде от SofaScore – 7,4.