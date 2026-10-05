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Винченцо Монтелла
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Винченцо Монтелла - статистика
Италия
18 июня 1974 (52)
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И
В
П
Н
Турция
4
0
4
0
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
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