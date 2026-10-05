Статистика по турнирам

Лига наций 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Чемпионат Европы 2024 Лига конференций 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Турция. Суперлига 2023/2024 Турция. Суперлига 2022/2023 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Суперкубок Италии 2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011