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Винченцо Монтелла
Материалы
Винченцо Монтелла - материалы
Италия
18 июня 1974 (52)
Тренер
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Публикации
Ожидание «Фиорентины»: место в топ-6. Реальность – последняя строчка
Что там за безумие?
25.09.2019 11:43
11
10 крутых тренеров, которые сидят без работы
Вы знаете, кому показать этот список.
26.10.2018 20:15
27
В «Севилье» творится ад. Все очень плохо
Уволили тренера, поругались друг с другом, падают в таблице и пропускают по пять голов.
03.02.2018 19:30
15
Новый «Милан» впервые провалился. Кто виноват?
«Милан» потратил на укрепление состава 200 миллионов. Первый же серьезный соперник унизил обновленный клуб. Александр Плеханов – о том, почему «Милан» продолжает падать.
11.09.2017 13:05
7
«Милан» показал новую команду. Что с ней не так?
«Милан» два месяца шумел на рынке, а на этой неделе сыграл в Лиге Европы и показал первую версию новой команды. Виталий Ошовский рассказывает, в чем ее недостатки.
29.07.2017 12:30
4
«Мы здесь не для бизнеса». Что нужно знать о продаже «Милана» китайцам
Сильвио Берлускони 31 год возглавлял «Милан», но в последнее время перестал вкладываться в команду. Теперь у клуба новые владельцы, которые долгое время держались в тени. «Бомбардир» рассказывает все самое главное о состоявшейся сделке. Существуют опасения, что дела «Милана» станут еще хуже.
15.04.2017 15:40
6
«Рубин» нокаутировал «Спартак» в товарищеском матче. Оздоев перешел в «Терек». Дайджест событий дня
Защитник, которым интересовались «Спартак» и «Локомотив», может перейти в «Барсу». Оздоев отправился в Грозный. Полоз – в «Ростове» еще на три года. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
13.02.2017 21:00
14
«Я многим похож на Криштиану Роналду». Как спасает карьеру самый талантливый воспитанник «Барселоны»
В свои 22 года Жерар Деулофеу продолжает считаться подающим надежды, хотя еще недавно виделся для «Барселоны» новым Месси. Сейчас испанец получает последний шанс на перезагрузку, уехав в возрождающийся «Милан». «Бомбардир» рассказывает, почему этот трансфер поможет Деулофеу стать звездой.
06.02.2017 09:50
2
Новый сезон Серии А: растолстевший Игуаин, гнев Мальдини и угрозы «Лацио» в адрес Бьелсы
О потенциальном конфликте в рядах «Ювентуса», первом обмане китайских инвесторов «Милана», набирающем невиданные обороты «Сассуоло» и «маленьком диктаторе» Лотито – в большом анонсе Серии А сезона-2016/17 от «Бомбардира».
20.08.2016 18:50
3
Роббен раздумывает над уходом из «Баварии». Венгрия едет на Евро-2016. Дайджест событий дня
«Валенсия» хочет приобрести Фалькао. «Реал» продаст Бензема, если его признают виновным в шантаже. Платини и Блаттера могут отстранить от футбола на шесть лет. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
16.11.2015 00:40
Левандовски забил 5 голов за 10 минут. Мутко хочет расширить РФПЛ. Дайджест событий дня
Винченцо Монтелла может возглавить «Лацио», а Диего Косту дисквалифицировали на 3 игры. «Бомбардир» рассказывает обо всем важном в традиционном дайджесте событий дня.
23.09.2015 00:10
2
Главные новости
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Винисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
21:13
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Реакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
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Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
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Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
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Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
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Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
2
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
11
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
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