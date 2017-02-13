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  • «Рубин» нокаутировал «Спартак» в товарищеском матче. Оздоев перешел в «Терек». Дайджест событий дня

«Рубин» нокаутировал «Спартак» в товарищеском матче. Оздоев перешел в «Терек». Дайджест событий дня

Касерес, которым интересовались «Локомотив» и «Спартак», может перейти в «Барселону»

«Барселона» включилась в борьбу за защитника Мартина Касереса, являющегося на данный момент свободным агентом. По информации источника, каталонский клуб хочет заполучить 29-летнего уругвайца в качестве замены Алейшу Видалю, который из-за травмы выбыл на длительный срок. Ранее сообщалось, что в услугах Касереса заинтересованы «Локомотив» и «Спартак», а также «Саутгемптон».

Защитник «Аякса» едва не забил гол, нарушив принципы фэйр-плей

В воскресенье состоялся матч 22-го тура чемпионата Голландии, в котором «Аякс» обыграл «Спарту» со счетом 2:0. На 52-й минуте матча Йоэл Вельтман во время атаки жестом попросил соперника Ивана Калеро остановиться, указав на своего партнера Бертрана Траоре, просившего помощи лежа на газоне. Калеро остановился, а Велтман воспользовался этим, рванув в штрафную площадь. Создавшаяся неприятная для «Спарты» ситуация к голу не привела.

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Игрок «Ниццы»: «Балотелли является великим футболистом, но сейчас его игра – позор»

Полузащитник «Ниццы» Валентин Эйссерик выступил со словами критики в адрес нападающего команды Марио Балотелли, обвинив того в недостаточной мотивации.

«Это настоящий позор. Он великий игрок, но работает спустя рукава. Со стороны все выглядит так, как будто он больше не хочет иметь ничего общего с нами. Для всех нас это большое разочарование, ведь его помощь сейчас нам очень пригодилась бы», – сказал Эйссерик.

«Марио делает нам одолжение». Как Балотелли снова начал чудить

Монтелла может покинуть «Милан» из-за Берлускони

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла может оставить свой пост. Причина – недовольство владельца «россонери» Сильвио Берлускони последними результатами команды. Напомним, миланцы вылетели на стадии 1/4 финала Кубка Италии, проиграв «Ювентусу» (1:2), а также потерпели три поражения и добыли одну ничью в пяти последних матчах Серии А. При этом единственная победа была достигнута над «Болоньей» (1:0) вдевятером в перенесенной встрече 18-го тура.

После 24-х туров «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице (одна игра в запасе), отставая от зоны Лиги чемпионов на 11 очков.

«Терек» арендовал Оздоева

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев продолжит карьеру в «Тереке». Футболист будет защищать цвета клуба из Чечни на правах аренды до окончания текущего сезона.

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Таблица зимних трансферов РФПЛ

Ломбертс: «Во время прогулки по Брюсселю мою жену запросто могут изнасиловать»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поведал о причинах, по которым не стал игроком «Анжи», а также признался, что Санкт-Петербург является более безопасным городом, чем Брюссель.

– Правда, что Керимов не взял вас в «Анжи» из-за «слишком белой» внешности. Или этот слух – полнейший бред?

– Ха, вы серьезно? Меня действительно звали в «Анжи», но в тот момент я хотел остаться в «Зените». Не думаю, что я был бы счастлив в Махачкале так, как в Санкт-Петербурге. Для меня это один из лучших городов мира.

Много раз бывал в Махачкале, их невозможно сравнивать. Сейчас там стало гораздо лучше, но когда я побывал там впервые, то увидел старые обшарпанные дома. Теперь территория вокруг стадиона абсолютно новая, есть красивые здания, рядом побережье. В Махачкале можно жить, но лично мне было бы там некомфортно. Все-таки проблема терроризма в Дагестане существует, хотя, несомненно, властям за прошедшие годы удалось значительно улучшить ситуацию. В Брюсселе эта проблема тоже есть.

– В Брюсселе так опасно?

– Помню аэропорт после террористической атаки, ужасное зрелище. Я ведь был там всего за день до взрывов, примерно в то же время. Это могло случиться со мной, но мне повезло. Сейчас в аэропортах стало гораздо больше полиции и военных. Вы больше не можете попасть в терминал без проверки на сканере. Многие эмигранты в Брюсселе не уважают женщин. Моя жена чувствует себя в большей безопасности в Питере, чем там. Если она захочет погулять одна по Андерлехту или Моленбеку – 80%, что на нее нападут и изнасилуют. Это не нормально.

Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Рубину», пропустив четыре мяча

«Рубин» и «Спартак» провели товарищеский матч в Испании, где обе команды сейчас находятся на сборах.

Победу одержали казанцы, огорчив красно-белых целых четыре раза. Примечательно, что «Спартак» открыл счет, благодаря голу Луиса Адриано уже на 12-й минуте, однако до конца первого тайма пропустил дважды от Карадениза и М’Вила. Во второй половине встречи Санчес на 51-й минуте забил третий гол, на который спартаковцы ответили точным выстрелом Попова. А в самом конце поединка Канунников реализовал пенальти, установив окончательный счет.

Товарищеский матч

Рубин – Спартак – 4:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Адриано, 12; 1:1 – Карадениз, 25; 2:1 – М’Вила, 43; 3:1 – Санчес, 51; 3:2 – Попов, 64; 4:2 – Канунников, 90 (с пенальти).

СМИ: Полоз продлил контракт с «Ростовом» на три года

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз продолжит выступать за клуб. Игрок продлил соглашение с дончанами на три года. Сообщается, что соглашение было подписано прошлым летом. Напомним, ранее сообщалось, что россиянин летом 2017 года может покинуть клуб в статусе свободного агента.

Смолов, Дзагоев и еще три российских футболиста, которые так и не уехали в Европу

Россия. Премьер-лига Россия Рубин Спартак Зенит Ахмат Аякс Спарта Милан Ницца Ростов Барселона Ломбертс Николас Касерес Мартин Балотелли Марио Полоз Дмитрий Оздоев Магомед Эйссерик Валентин Велтман Йоэл Монтелла Винченцо
Комментарии (14)
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mihail1980
1487007093
я же говорю зенит чемпион
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Bivaliy67
1487010011
Победа в 2 мяча у нас уже нокаут?)
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TUMS
1487020799
Спартак в последнии годы не предсказуем, это факт.
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GeorgeXIII
1487020955
Спартак прикалывается!!!
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x-x-x-x-x
1487023347
у Рубина связи налаживаются похоже
Ответить
igormaddog
1487037924
Рубин молодцы!!!Наказали Спартак!!!Оздоев наконец то получит игровую практику!!!
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mahan
1487051990
Это товарищевский матч, в таких играх наигрывают возможные комбинации и связки. Результат в таких матчах не важен. Каррера молодец, проверяет и наигрывает новичков и новые схемы.
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lihindic
1487071779
так их
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D'achkov
1487177121
эх,милан
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