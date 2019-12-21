«Фиорентина» отправила Монтеллу в отставку

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла уволен со своей должности, сообщается на сайте клуба.

«Решение клуба принято после долгого и тщательного анализа результатов команды», – говорится в сообщении «Фиорентины». Клуб поблагодарил Монтеллу и его помощников за работу и пожелал им успехов.

В течение нескольких дней «Фиорентина» сообщит имя нового главного тренера.