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    «Фиорентина» отправила Монтеллу в отставку

    Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла уволен со своей должности, сообщается на сайте клуба.

    «Решение клуба принято после долгого и тщательного анализа результатов команды», – говорится в сообщении «Фиорентины». Клуб поблагодарил Монтеллу и его помощников за работу и пожелал им успехов.

    В течение нескольких дней «Фиорентина» сообщит имя нового главного тренера.

    • После 17 туров чемпионата Италии «Фиорентина» занимает 14-е место с 17 очками.
    • Монтелла возглавил «Фиорентину» 10 апреля. Тренер заключил с клубом контракт до 2021 года.
    • В прошлом сезоне «фиалки» финишировали на 16-м месте в Серии А, опередив зону вылета на три очка.

    Источник: Официальный сайт «Фиорентины»

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    Сегодня, 14:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1383

      Decorhome 9 минут назад

      Да трясет Фиорентину

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