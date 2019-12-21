«Фиорентина» отправила Монтеллу в отставку

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла уволен со своей должности, сообщается на сайте клуба.
«Решение клуба принято после долгого и тщательного анализа результатов команды», – говорится в сообщении «Фиорентины». Клуб поблагодарил Монтеллу и его помощников за работу и пожелал им успехов.
В течение нескольких дней «Фиорентина» сообщит имя нового главного тренера.
- После 17 туров чемпионата Италии «Фиорентина» занимает 14-е место с 17 очками.
- Монтелла возглавил «Фиорентину» 10 апреля. Тренер заключил с клубом контракт до 2021 года.
- В прошлом сезоне «фиалки» финишировали на 16-м месте в Серии А, опередив зону вылета на три очка.
Источник: Официальный сайт «Фиорентины»