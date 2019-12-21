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«Фиорентина» отправила Монтеллу в отставку

21 декабря 2019, 14:02
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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла уволен со своей должности, сообщается на сайте клуба.

«Решение клуба принято после долгого и тщательного анализа результатов команды», – говорится в сообщении «Фиорентины». Клуб поблагодарил Монтеллу и его помощников за работу и пожелал им успехов.

В течение нескольких дней «Фиорентина» сообщит имя нового главного тренера.

  • После 17 туров чемпионата Италии «Фиорентина» занимает 14-е место с 17 очками.
  • Монтелла возглавил «Фиорентину» 10 апреля. Тренер заключил с клубом контракт до 2021 года.
  • В прошлом сезоне «фиалки» финишировали на 16-м месте в Серии А, опередив зону вылета на три очка.

Источник: Официальный сайт «Фиорентины»
Италия. Серия А Фиорентина Монтелла Винченцо
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1576926914
Да трясет Фиорентину
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