Тренер Монтелла прокомментировал уход Дзюбы из «Демирспора»

Главный тренер турецкого «Адана Демирпора» Винченцо Монтелла отреагировал на уход из команды форварда Артема Дзюбы.
«Я желаю Артeму всего наилучшего. Это наше общее решение, которое приняли клуб и игрок.
Если говорить откровенно, то Дзюба не нашeл здесь возможностей для реализации своих лучших качеств», – сказал Монтелла, которого цитирует комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов.
- Стороны расторгли контракт.
- Дзюба провел в Суперлиге 4 матча, забил гол.
- Игроком интересуются не только в России.
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Источник: телеграм-канал Эльвина Керимова