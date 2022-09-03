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    «Пришлось посадить его на стул». Монтелла – о первой встрече с Дзюбой

    Главный тренер «Адана Демирспора» Винченцо Монтелла рассказал о знакомстве с российским форвардом Артемом Дзюбой.

    «Когда Дзюба только приехал, чтобы поприветствовать его и обнять, мне пришлось посадить его на стул, потому что он намного выше меня.

    Он может сказать несколько слов на итальянском», – заявил Монтелла.

    • 34-летний нападающий присоединился к турецкому клубу в качестве свободного агента.
    • Россиянин забил 1 гол в 2 матчах за новую команду.
    • Рост Дзюбы – 196 см, Монтеллы – 172 см.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.09.2022 11:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7114

      владимир миронов 3 сентября, 13:49

      Ещё и скотчем рот завязать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4329

      Yurok161 3 сентября, 12:47

      мне пришлось посадить его на стул и связать ему руки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1211

      Taps 3 сентября, 12:20

      Профукал своё будущее ...

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      Ответить
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      Рейтинг: +127

      Теркчанин 3 сентября, 12:10

      ПУСТЬ ТАМ И СИДИТ,А ТО КРАДЕТ ЧУЖИЕ ГОЛЫ.)))

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