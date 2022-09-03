«Пришлось посадить его на стул». Монтелла – о первой встрече с Дзюбой

Главный тренер «Адана Демирспора» Винченцо Монтелла рассказал о знакомстве с российским форвардом Артемом Дзюбой.

«Когда Дзюба только приехал, чтобы поприветствовать его и обнять, мне пришлось посадить его на стул, потому что он намного выше меня.

Он может сказать несколько слов на итальянском», – заявил Монтелла.