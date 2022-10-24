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    У Дзюбы нет конфликта с Монтеллой. Он в хорошем настроении и ждет шанса в «Демирспоре»

    У нападающего «Демирспора» Артема Дзюбы нет конфликта с главным тренером клуба Винченцо Монтеллой.

    «В матче против «Коньяспора» Дзюба не попал в заявку, так как ему дали отдохнуть после кубковой игры во вторник. Никакого конфликта или недопонимания между Дзюбой и тренерским штабом нет, наоборот, есть взаимопонимание.

    Артем в хорошем настроении и физическом состоянии, полноценно тренируется и ждет шанса. Он понимает, что получает немного игрового времени лишь из‑за тактики игры без чистых форвардов, выбранной Винченцо Монтеллой», – сообщил «Матч ТВ» источник, близкий к окружению футболиста.

    • За последние 5 матчей Дзюба провел на поле 7 минут.
    • Дзюба пополнил клуб летом как свободный агент.
    • Сообщалось, что Дзюба зимой может покинуть «Адана Демирспор».

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    Источник: «Матч ТВ»

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