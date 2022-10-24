У Дзюбы нет конфликта с Монтеллой. Он в хорошем настроении и ждет шанса в «Демирспоре»

У нападающего «Демирспора» Артема Дзюбы нет конфликта с главным тренером клуба Винченцо Монтеллой.

«В матче против «Коньяспора» Дзюба не попал в заявку, так как ему дали отдохнуть после кубковой игры во вторник. Никакого конфликта или недопонимания между Дзюбой и тренерским штабом нет, наоборот, есть взаимопонимание.

Артем в хорошем настроении и физическом состоянии, полноценно тренируется и ждет шанса. Он понимает, что получает немного игрового времени лишь из‑за тактики игры без чистых форвардов, выбранной Винченцо Монтеллой», – сообщил «Матч ТВ» источник, близкий к окружению футболиста.