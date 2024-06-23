Главный тренер сборной Турции прокомментировал разгромное поражение от Португалии

Наставник сборной Турции Винченцо Монтелла поделился своими соображениями по поводу итогов поединка против Португалии (0:3) в рамках Евро-2024.
«Мы хорошо играли в течение 20 минут, создавали возможности, но были наказаны за первую ошибку. Вторая – такие вещи случаются в футболе. Я думаю, что Португалия – одна из лучших команд в Европе, и сегодня они это доказали. Временами нам не хватало смелости, но это случается с неопытными игроками в финальной стадии. Мы не были сосредоточены на следующем матче, мы были сосредоточены на этом», – высказал мнение Монтелла.
- Турция потерпела разгромное поражение от Португалии Роберто Мартинеса, получив 3 мяча.
- В активе турецкой сборной по-прежнему три очка. В предыдущем туре турки обыграли Грузию (3:1). Дружина Монтеллы располагается на 2-й строчке, опережая Чехию и Грузию на 2 турнирных балла. В следующем туре Турция сразится с Чехией, которая сумела вырвать ничью в матче с Грузией(1:1).
- Грузины же сыграют против португальцев, уже обеспечивших себе плей-офф континентального первенства.
- 50-летний итальянец Винченцо Монтелла был утвержден наставником Турции в 2023 году. У руля турецкой сборной специалист провел 10 поединков, одержав в них 4 победы. Также в активе Монтеллы 2 ничьих и 4 поражения.