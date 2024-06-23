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    • Главный тренер сборной Турции прокомментировал разгромное поражение от Португалии

    Главный тренер сборной Турции прокомментировал разгромное поражение от Португалии

    Наставник сборной Турции Винченцо Монтелла поделился своими соображениями по поводу итогов поединка против Португалии (0:3) в рамках Евро-2024.

    «Мы хорошо играли в течение 20 минут, создавали возможности, но были наказаны за первую ошибку. Вторая – такие вещи случаются в футболе. Я думаю, что Португалия – одна из лучших команд в Европе, и сегодня они это доказали. Временами нам не хватало смелости, но это случается с неопытными игроками в финальной стадии. Мы не были сосредоточены на следующем матче, мы были сосредоточены на этом», – высказал мнение Монтелла.

    • Турция потерпела разгромное поражение от Португалии Роберто Мартинеса, получив 3 мяча.
    • В активе турецкой сборной по-прежнему три очка. В предыдущем туре турки обыграли Грузию (3:1). Дружина Монтеллы располагается на 2-й строчке, опережая Чехию и Грузию на 2 турнирных балла. В следующем туре Турция сразится с Чехией, которая сумела вырвать ничью в матче с Грузией(1:1).
    • Грузины же сыграют против португальцев, уже обеспечивших себе плей-офф континентального первенства.
    • 50-летний итальянец Винченцо Монтелла был утвержден наставником Турции в 2023 году. У руля турецкой сборной специалист провел 10 поединков, одержав в них 4 победы. Также в активе Монтеллы 2 ничьих и 4 поражения.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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