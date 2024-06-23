Главный тренер сборной Турции прокомментировал разгромное поражение от Португалии

Наставник сборной Турции Винченцо Монтелла поделился своими соображениями по поводу итогов поединка против Португалии (0:3) в рамках Евро-2024.

«Мы хорошо играли в течение 20 минут, создавали возможности, но были наказаны за первую ошибку. Вторая – такие вещи случаются в футболе. Я думаю, что Португалия – одна из лучших команд в Европе, и сегодня они это доказали. Временами нам не хватало смелости, но это случается с неопытными игроками в финальной стадии. Мы не были сосредоточены на следующем матче, мы были сосредоточены на этом», – высказал мнение Монтелла.